Echo Generation 2: Xbox-Abenteuer startet bald direkt im Game Pass

Der Countdown für Echo Generation 2 läuft. Passend zum bevorstehenden Release haben die Entwickler einen offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, der auf das neue Abenteuer einstimmt.

Bereits ab dem 27. Mai können Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox-PCs und über Xbox Cloud Gaming in die Welt von Echo Generation 2 eintauchen. Darüber hinaus wird der Titel direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Der Launch-Trailer gewährt weitere Einblicke in die charakteristische Voxel-Optik, die Atmosphäre und das Gameplay des Nachfolgers. Damit setzt das Spiel die Geschichte und den Stil des ersten Teils fort und erweitert das Abenteuer um neue Herausforderungen, Schauplätze und Begegnungen.

Dank der Veröffentlichung im Xbox Game Pass können Abonnenten den Titel ohne zusätzliche Kosten direkt zum Release ausprobieren. Die Verfügbarkeit auf Konsole, PC und Cloud ermöglicht zudem plattformübergreifenden Zugriff innerhalb des Xbox-Ökosystems.

Mit Echo Generation 2 erhält der Mai damit einen weiteren Day-One-Release für den Xbox Game Pass, der insbesondere Fans von Abenteuer- und Rollenspielen ansprechen dürfte.