Echo Generation: Midnight Edition für Xbox erhältlich

Neue Features der Midnight Edition sind jetzt für Echo Generation auch auf Xbox eingetroffen.

Cococucumber hat für sein rundenbasiertes Adventure im Voxel-Look das Midnight Edition Update für Xbox veröffentlicht.

Echo Generation erhält damit eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine Schnellreise, einen Tracker um Verfolgen eurer Quests und eine neue Kamerasteuerung.

Die Neuerungen von Echo Generation: Midnight Edition im Überblick:

Schnellreise: Mit praktischen Schnellreisepunkten könnt ihr euch einfacher in der Stadt bewegen, was das Erkunden einfacher denn je macht.

Quest-Tracker (Tagebuch): Behaltet mit einem neuen Tagebuchsystem den Überblick über eure Ziele, sodass ihr Story-Handlungsstränge und Nebenquests ganz einfach verfolgen könnt.

Kampf-Updates: Freut euch auf neu ausbalancierte Begegnungen und verbesserte Fähigkeiten, die den Kämpfen neue Strategien hinzufügen.

Neue Kamerasteuerung: Ihr könnt die Kamera jetzt neigen und zoomen, um die Voxel-Welt besser zu sehen, was sich perfekt für malerische Aufnahmen und taktische Ansichten eignet.

Visuelle Verbesserungen: Charaktere und Umgebungen wurden mit neuer Beleuchtung, neuen Modellen und visuellen Verbesserungen optimiert, wodurch die Welt lebendiger denn je wirkt.

Charaktere und Umgebungen wurden mit neuer Beleuchtung, neuen Modellen und visuellen Verbesserungen optimiert, wodurch die Welt lebendiger denn je wirkt. 12 neue Sprachen: Echo Generation wurde mit den folgenden neuen Sprachen für Spieler auf der ganzen Welt zugänglicher zu machen: Französisch, Spanisch (EU), Spanisch (Lateinamerika), Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch, Polnisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch und Koreanisch