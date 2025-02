Echo Weaver: Metroidbrainia erscheint im Xbox Game Pass

Autor:, in / Echo Weaver

Moonlight Kids, das Team hinter The Wild at Heart, kündigt seinen Zeitschleifen-Puzzlebox- und Metroidbrainia-Plattformer Echo Weaver für Xbox und den Xbox Game Pass an.

Ihr seid der letzte Weaver, Überbleibsel einer zerstörten Gesellschaft, die in einer tödlichen Zeitschleife gefangen ist. Entdeckt ihre Geschichte – und eure eigene – während ihr die Überreste erforscht.

Nutzt jede Schleife, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, erforscht wunderschön gezeichnete Biome, helft schrulligen Überlebenden und verfolgt Spuren.

Verfeinert eure Fähigkeiten, um neue Routen zu erkunden, mächtige „Echos“ zu sammeln und die Zeit als wertvolle Währung zu nutzen.

Entdeckt mächtige Geheimnisse, um die Zeitlinie umzugestalten und die Schleife zu meistern, und webt ein neues Schicksal für alle, die darin gefangen sind. Im Angesicht der Ewigkeit ist Wissen die einzige Ausrüstung, die ihr braucht.