Echoes of Aincrad: Demo jetzt für Xbox und PlayStation verfügbar

Wenige Wochen vor dem Release können Konsolenspieler erstmals selbst Hand anlegen. Bandai Namco hat die Demo zu Echoes of Aincrad ab sofort auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht, nachdem die Testversion bereits im Rahmen des Steam Next Fest für PC verfügbar war.

Die Demo umfasst die sogenannte „Beta-Phase“ der Handlung und bietet Zugang zu fünf vollständigen Missionen. Darüber hinaus können Spieler sämtliche Waffentypen ausprobieren und die ersten Bereiche der schwebenden Festung Aincrad erkunden.

Ein wichtiger Vorteil für Interessierte: Die Speicherdaten der Demo lassen sich in die Vollversion übernehmen. Fortschritte gehen somit nicht verloren und das Abenteuer kann nach dem Start des Spiels nahtlos fortgesetzt werden.

Erstmals in der Geschichte der Sword Art Online-Spielereihe übernehmen Spieler die Kontrolle über einen vollständig selbst erstellten Charakter. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, Aussehen und Eigenschaften individuell zu gestalten.

Das Action-RPG setzt auf Echtzeitkämpfe, bei denen Waffen, Ausrüstung, Attribute und Fähigkeiten frei kombiniert werden können. Zusätzlich begleiten verschiedene Verbündete die Spieler auf ihrer Reise und unterstützen sie mit eigenen Talenten und Kampffähigkeiten.

Neben friedlichen Städten und offenen Landschaften warten auch gefährliche Dungeons, Monster und Bosskämpfe auf die Spieler, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen sollen.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.