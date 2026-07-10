Echoes of Aincrad: Entführt Spieler in eine gefährliche virtuelle Welt

Bereit für das Risiko: Echoes of Aincrad steht vor dem Start.

Die virtuelle Welt von Echoes of Aincrad öffnet ihre Tore. Ein neuer Launch-Trailer stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und stellt die Frage: Seid ihr bereit, eure Realität aufs Spiel zu setzen?

Das Action-Rollenspiel versetzt euch in eine gefährliche Welt voller Herausforderungen, in der Überleben und Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Der neue Trailer gibt einen letzten Vorgeschmack auf die Atmosphäre und das Abenteuer, das zum Start wartet.

Echoes of Aincrad ist ab heute verfügbar und lädt Spieler dazu ein, die digitale Welt zu betreten und sich den Gefahren von Aincrad zu stellen.