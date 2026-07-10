Echoes of Aincrad: Entführt Spieler in eine gefährliche virtuelle Welt

Die virtuelle Welt von Echoes of Aincrad öffnet ihre Tore. Ein neuer Launch-Trailer stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und stellt die Frage: Seid ihr bereit, eure Realität aufs Spiel zu setzen?
Das Action-Rollenspiel versetzt euch in eine gefährliche Welt voller Herausforderungen, in der Überleben und Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Der neue Trailer gibt einen letzten Vorgeschmack auf die Atmosphäre und das Abenteuer, das zum Start wartet.
Echoes of Aincrad ist ab heute verfügbar und lädt Spieler dazu ein, die digitale Welt zu betreten und sich den Gefahren von Aincrad zu stellen.
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18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Leider wieder ein unterdurchschnittlicher Ableger.
Sehr enttäuschend, dass die meisten Anime Spiele schnell zusammengebastelte Grütze sind obwohl die Welt, Charaktere und Story eigentlich viel mehr hergeben würden.
Witziger Weise sind Games wie Genshin Impact, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Neverness to Everness um Welten besser, und das als F2P-Games.
Nach der Demo zu urteilen sind es leider hausgemachte Probleme für die es gar keinen Grund gibt.
Open world mit Abgrenzung auf Missionen, endlose Laufwege nur um mal zum Missionsort zu kommen (wobei das zumindest bei SAO noch Sinn machen würde wäre nicht der Punkt davor), Rastplatz Nutzung zum Karte aufdecken aber zwangsweise Reset der Gegner, Ausrüstungstausch nur an der eigenen Truhe.
Alles Punkte wo ich mich frage ob man irgendwo eine Direktive hatte das Spiel absichtlich schlechter zu machen.
Denn wären allein diese 4 Punkte nicht gegeben wäre das schon ein massive AUfwertung.
der Reset der Gegner gehört aber auch zum Spielprinzip.
Ist ja ein MMO, da erscheinen Gegner auch immer wieder 🙂
Aber auch inszinierung, Grafik, Questdesign, Fetchquests, usw ist ja alles bestenfalls mittelmaß, eher drunter.
Gegen den reset selbst sag ich ja nichts, nur die Form in der er existiert.
Zeitgesteuert ok, aktiv ausführen wäre auch ok, aber nicht dieses Zwangsweise.
Da hätte man auch die Aktivierung vom Ruhestein vom reset trennen können.
Ich hab mir den games.ch Test angesehen/ gelesen und werds mir holen, warte aber bis nach Halo Kampagne, bis da dürfte es schon 20€ im Preis gefallen sein.
Das auf jeden Fall.
Mit Disc kostet es aktuell 50€, nächsten Monat vlt dann nur noch 40 / 30€
Sieht mir zu kitschig aus
Anime da bin ich raus 😅🤷🏻♂️
Kann damit irgendwie auch nichts anfangen, Dragonball war bzw. ist die einzige Ausnahme
Gibt schon einige gute Animes, wie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Kaiju Nr. 8 usw.
zumindest nichts was mich persönlich packt oder anspricht. Dragonball natürlich auch nur wegen der Nostalgie, von alleine würde ich das wahrscheinlich noch nichtmals anschauen.
Sagt man immer, bis man wieder auf den Geschmack kommt 😅.
das meinte ich ja, die Story ist bei vielen Animes teilweise ja übertrieben geil aber diese Optik verhindert quasi das man dem überhaupt ne changse gibt. Bei vielen von denen, bin ich mir sicher das die mir sogar gefallen würden aber diese Hürde erstmal zu überbrücken ist das Problem.
Das Spiel soll sehr schlecht seib laut reviews. Sah auch im Video langweilig aus.
Müsste mir noch Gameplay dazu ansehen, hätte schon Lust drauf.
Die Demo war ok aber mehr nicht. Und „Open World“ ist nicht vorhanden es ist instanziert mit Abschnitten.
Ich habe es mir mal auf die Wunschliste gesetzt. Werde zu gegebener Zeit prüfen, ob es was für mich ist.