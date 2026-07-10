Echoes of Aincrad: Entführt Spieler in eine gefährliche virtuelle Welt

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bereit für das Risiko: Echoes of Aincrad steht vor dem Start.

Die virtuelle Welt von Echoes of Aincrad öffnet ihre Tore. Ein neuer Launch-Trailer stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und stellt die Frage: Seid ihr bereit, eure Realität aufs Spiel zu setzen?

Das Action-Rollenspiel versetzt euch in eine gefährliche Welt voller Herausforderungen, in der Überleben und Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Der neue Trailer gibt einen letzten Vorgeschmack auf die Atmosphäre und das Abenteuer, das zum Start wartet.

Echoes of Aincrad ist ab heute verfügbar und lädt Spieler dazu ein, die digitale Welt zu betreten und sich den Gefahren von Aincrad zu stellen.

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18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 232015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.07.2026 - 09:33 Uhr

    Leider wieder ein unterdurchschnittlicher Ableger.
    Sehr enttäuschend, dass die meisten Anime Spiele schnell zusammengebastelte Grütze sind obwohl die Welt, Charaktere und Story eigentlich viel mehr hergeben würden.

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    • Terendir 180615 XP Battle Rifle Man | 10.07.2026 - 09:41 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Witziger Weise sind Games wie Genshin Impact, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Neverness to Everness um Welten besser, und das als F2P-Games.

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    • oldGamer 219800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.07.2026 - 09:42 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Nach der Demo zu urteilen sind es leider hausgemachte Probleme für die es gar keinen Grund gibt.
      Open world mit Abgrenzung auf Missionen, endlose Laufwege nur um mal zum Missionsort zu kommen (wobei das zumindest bei SAO noch Sinn machen würde wäre nicht der Punkt davor), Rastplatz Nutzung zum Karte aufdecken aber zwangsweise Reset der Gegner, Ausrüstungstausch nur an der eigenen Truhe.
      Alles Punkte wo ich mich frage ob man irgendwo eine Direktive hatte das Spiel absichtlich schlechter zu machen.
      Denn wären allein diese 4 Punkte nicht gegeben wäre das schon ein massive AUfwertung.

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      • Drakeline6 232015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.07.2026 - 09:50 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        der Reset der Gegner gehört aber auch zum Spielprinzip.
        Ist ja ein MMO, da erscheinen Gegner auch immer wieder 🙂
        Aber auch inszinierung, Grafik, Questdesign, Fetchquests, usw ist ja alles bestenfalls mittelmaß, eher drunter.

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        • oldGamer 219800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.07.2026 - 10:55 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Gegen den reset selbst sag ich ja nichts, nur die Form in der er existiert.
          Zeitgesteuert ok, aktiv ausführen wäre auch ok, aber nicht dieses Zwangsweise.
          Da hätte man auch die Aktivierung vom Ruhestein vom reset trennen können.

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    • Hattori Hanzo 45665 XP Hooligan Treter | 10.07.2026 - 10:15 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Ich hab mir den games.ch Test angesehen/ gelesen und werds mir holen, warte aber bis nach Halo Kampagne, bis da dürfte es schon 20€ im Preis gefallen sein.

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    • Chicko90 42335 XP Hooligan Krauler | 10.07.2026 - 10:43 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Kann damit irgendwie auch nichts anfangen, Dragonball war bzw. ist die einzige Ausnahme

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        • Chicko90 42335 XP Hooligan Krauler | 10.07.2026 - 12:56 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          zumindest nichts was mich persönlich packt oder anspricht. Dragonball natürlich auch nur wegen der Nostalgie, von alleine würde ich das wahrscheinlich noch nichtmals anschauen.

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            • Chicko90 42335 XP Hooligan Krauler | 10.07.2026 - 13:10 Uhr
              Antwort auf Katanameister

              das meinte ich ja, die Story ist bei vielen Animes teilweise ja übertrieben geil aber diese Optik verhindert quasi das man dem überhaupt ne changse gibt. Bei vielen von denen, bin ich mir sicher das die mir sogar gefallen würden aber diese Hürde erstmal zu überbrücken ist das Problem.

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  4. DBGH miLKa 21425 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.07.2026 - 11:25 Uhr

    Das Spiel soll sehr schlecht seib laut reviews. Sah auch im Video langweilig aus.

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  6. Uglycoyote 34075 XP Bobby Car Geisterfahrer | 10.07.2026 - 13:55 Uhr

    Die Demo war ok aber mehr nicht. Und „Open World“ ist nicht vorhanden es ist instanziert mit Abschnitten.

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  7. FaMe 167335 XP First Star Gold | 10.07.2026 - 13:58 Uhr

    Ich habe es mir mal auf die Wunschliste gesetzt. Werde zu gegebener Zeit prüfen, ob es was für mich ist.

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