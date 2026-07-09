Echoes of Aincrad: Erste Testwertungen zeichnen ein gemischtes Bild vor dem Release

Kurz vor der Veröffentlichung von Echoes of Aincrad sind die ersten internationalen Testwertungen erschienen. Das von Game Studio entwickelte Action-Adventure erhält zum Start überwiegend gemischte Bewertungen.
Auf Metacritic erreicht der Titel derzeit einen Durchschnitt von 64 Punkten, während OpenCritic einen Wert von 66 Punkten ausweist. Die vergebenen Wertungen reichen von 8 von 10 Punkten bis hinunter zu 4 von 10 Punkten.
Zu den bislang veröffentlichten Bewertungen gehören:
- The Outerhaven – 8/10
- Gamesurf – 8/10
- True Gaming – 7,5/10
- Andrenoob – 7/10
- GameSpew – 7/10
- Gaming Boulevard – 7/10
- DualShockers – 6,5/10
- Saudi Gamer – 6/10
- Noisy Pixel – 6/10
- IGN – 6/10
- PSU – 6/10
- RPG Fan – 6/10
- Push Square – 5/10
- Final Weapon – 4/10
Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli für Konsolen und PC.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf die meisten Wertungen sollte man sowieso nichts geben, müsste mir mal einige Walkthroughs dazu ansehen.
Ist also wie immer bei SAO. Das Konzept ist nicht schlecht, vielleicht wird es später noch was aber die aktuelle Kritik ist nachvollziehbar.
Haha wieder ein „asiatisches“ Game und wieder schlechte Wertungen genau wie Stellar Blade, Black Myth Wukong und Crimson Desert. Diese Propaganda Presse wie IGN ist sooo durchschaubar geworden, dass nur noch Idioten so etwas nicht sehen und durchschauen.