Echoes of Aincrad: Gameplay-Trailer zeigt Kämpfe und Spielwelt

Echoes of Aincrad präsentiert erstes Gameplay und gibt Einblick in die neue Aincrad Welt.

Bandai Namco Entertainment Europe zeigte beim Galaxies Spring Präsentation einen neuen Gameplay-Trailer zu Echoes of Aincrad. Der Titel entführt in eine Welt zwischen Schönheit und tödlicher Gefahr, in der jede Konfrontation den Ausgang des Abenteuers entscheidend beeinflussen kann.

Im Mittelpunkt steht die legendäre fliegende Festung Aincrad, die als zentrale Kulisse des neuen JRPG-Erlebnisses dient. Der Trailer zeigt erstmals ausführlicher das schnelle Kampfsystem, das auf actionreiche Gefechte ausgelegt ist und klassische Rollenspielelemente mit dynamischen Bewegungsabläufen verbindet.

Auch die Charaktergestaltung rückt stärker in den Fokus. Zum ersten Mal innerhalb der Reihe wird es möglich sein, einen eigenen Avatar vollständig zu erstellen und individuelle Builds zu formen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt stärker in Richtung persönlicher Spielstil und flexible Entwicklungsmöglichkeiten.

Unterstützt wird das Gameplay durch einen KI-gesteuerten Begleiter, der gemeinsam mit den Spielenden in die Gefahren von Aincrad eintaucht. Diese Partnerdynamik spielt eine zentrale Rolle in den Kämpfen und in der Erkundung der Spielwelt, die sich als ebenso faszinierend wie gefährlich präsentiert.

Sword Art Online Echoes of Aincrad setzt damit auf eine Mischung aus intensiver Action, tiefgreifender Anpassung und einer bekannten, aber neu interpretierten Welt. Der aktuelle Trailer liefert den bislang umfassendsten Eindruck davon, wie das Abenteuer im fliegenden Schloss Aincrad spielerisch umgesetzt wird.