Echoes of Aincrad: Neuer Trailer enthüllt düstere Rückkehr nach Aincrad im Sword Art Online-Universum

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Der neue Trailer zu Echoes of Aincrad zeigt die Rückkehr in die tödliche Aincrad-Welt aus Sword Art Online.

Der neue Trailer zu Echoes of Aincrad gibt einen frischen Einblick in das kommende Sword Art Online Spiel und zeigt die Rückkehr in die ikonische Aincrad-Welt.

Im Mittelpunkt stehen die Charaktere Emirun und Rex, die sich erneut in der virtuellen Welt begegnen. Dabei deutet der Trailer eine gefährliche Situation an, in der die beiden sich einem tödlichen Spiel stellen müssen, dessen Ausgang noch ungewiss ist.

Echoes of Aincrad setzt auf ein neues JRPG-Erlebnis innerhalb des Sword Art Online Universums und kombiniert Action-Kämpfe mit tiefgreifender Charakterentwicklung. Spieler erstellen dabei ihren eigenen Helden, passen Ausrüstung, Fähigkeiten und Werte individuell an und bauen Synergien mit einem gewählten Partner auf.

Das Spiel setzt stark auf Progression und Teamdynamik. Durch Levelaufstiege werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, während strategische Anpassungen im Kampf über Erfolg oder Niederlage entscheiden können.

Die Welt selbst besteht aus der schwebenden Burg Aincrad, die als lebendige und gefährliche Umgebung beschrieben wird. Neben klassischen Dungeons und Quests sollen auch offene Gebiete, Städte und weitläufige Regionen erkundet werden können.

Ein besonderes Highlight ist die enthaltene Special-Anime-Erweiterung, die exklusiv in der Ultimate Edition von Echoes of Aincrad enthalten ist und zusätzliche Story-Inhalte rund um Emirun und Rex bietet.

Damit setzt das Spiel auf eine Mischung aus klassischem JRPG-Design, Action-Kampf und Story-Erweiterungen innerhalb des bekannten Sword Art Online Universums.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 424280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.05.2026 - 09:14 Uhr

    Hätte schon mal wieder Lust auf ein SAO Spiel, behalte ich mal weiterhin im Auge.

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  2. Drakeline6 215435 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.05.2026 - 09:19 Uhr

    Bin mal gespannt ob der Anime von Polygon Pictures genauso qualitativ hochwertig ist wie die Adaption von A1 Pictures.

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  3. the-last-of-me-x 85855 XP Untouchable Star 3 | 13.05.2026 - 09:28 Uhr

    Noch nie eins aus der Serie gespielt, sieht so stark nach MMO-Style aus. Was erwartet den neugierigen Spieler?

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    • Drakeline6 215435 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.05.2026 - 10:17 Uhr
      Antwort auf the-last-of-me-x

      Im Prinzip genau das.
      Zumindest in den bisherigen Spielen.
      Beim letzten hies es aus Tests sogar, das sich die Kampagne wie ein langes Tutorial anfühlt.
      Du ziehst los, erledigst repetitive Aufgaben, bestreitest Kämpfe in schlechter Grafik und Texturproblemen und grindest Stundenlag vor dich hin bis du den nächsten Boss schaffst 😀

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