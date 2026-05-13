Echoes of Aincrad: Neuer Trailer enthüllt düstere Rückkehr nach Aincrad im Sword Art Online-Universum

Der neue Trailer zu Echoes of Aincrad zeigt die Rückkehr in die tödliche Aincrad-Welt aus Sword Art Online.

Der neue Trailer zu Echoes of Aincrad gibt einen frischen Einblick in das kommende Sword Art Online Spiel und zeigt die Rückkehr in die ikonische Aincrad-Welt.

Im Mittelpunkt stehen die Charaktere Emirun und Rex, die sich erneut in der virtuellen Welt begegnen. Dabei deutet der Trailer eine gefährliche Situation an, in der die beiden sich einem tödlichen Spiel stellen müssen, dessen Ausgang noch ungewiss ist.

Echoes of Aincrad setzt auf ein neues JRPG-Erlebnis innerhalb des Sword Art Online Universums und kombiniert Action-Kämpfe mit tiefgreifender Charakterentwicklung. Spieler erstellen dabei ihren eigenen Helden, passen Ausrüstung, Fähigkeiten und Werte individuell an und bauen Synergien mit einem gewählten Partner auf.

Das Spiel setzt stark auf Progression und Teamdynamik. Durch Levelaufstiege werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, während strategische Anpassungen im Kampf über Erfolg oder Niederlage entscheiden können.

Die Welt selbst besteht aus der schwebenden Burg Aincrad, die als lebendige und gefährliche Umgebung beschrieben wird. Neben klassischen Dungeons und Quests sollen auch offene Gebiete, Städte und weitläufige Regionen erkundet werden können.

Ein besonderes Highlight ist die enthaltene Special-Anime-Erweiterung, die exklusiv in der Ultimate Edition von Echoes of Aincrad enthalten ist und zusätzliche Story-Inhalte rund um Emirun und Rex bietet.

Damit setzt das Spiel auf eine Mischung aus klassischem JRPG-Design, Action-Kampf und Story-Erweiterungen innerhalb des bekannten Sword Art Online Universums.