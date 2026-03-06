Echoes of Aincrad: Neues JRPG entfesselt episches Fantasy-Abenteuer in einer schwebenden Welt

Das Rollenspiel Echoes of Aincrad entführt ab Juli in schwebende Welten mit knallharten Kämpfen.

Bandai Namco Entertainment hat mit Echoes of Aincrad ein brandneues JRPG vorgestellt, das euch in eine schwebende Festung voller Schönheit, Geheimnisse und tödlicher Gefahren entführt.

Der erste Trailer zeigt eindrucksvoll, wie intensiv und atmosphärisch das Abenteuer ausfällt – und macht sofort klar, dass hier jeder Schritt über euer Überleben entscheidet.

Eine Welt zwischen Faszination und Gefahr

Aincrad, die gigantische schwebende Burg, dient als Schauplatz eures Abenteuers. Die Mischung aus majestätischen Landschaften, gefährlichen Dungeons und lebendigen Städten sorgt für ein Setting, das euch ständig neue Herausforderungen vor die Füße wirft. Jeder Kampf kann euer letzter sein, und genau dieses Gefühl von Risiko prägt das gesamte Spielerlebnis.

Erschafft euren eigenen Helden

Im Mittelpunkt steht euer selbst erstellter Avatar. Ihr gestaltet euren Helden nach euren Vorstellungen, passt Ausrüstung und Werte an und formt so eine Identität, die perfekt zu eurem Spielstil passt. Ob ihr auf Tempo, Intelligenz oder Ausdauer setzt – jede Entscheidung beeinflusst euren Weg durch Aincrad.

Fortschritt nach euren Regeln

Euer Abenteuer entwickelt sich durch eure Entscheidungen. Ihr wählt eure Waffen, optimiert eure Spezialskills und baut Synergien mit einem Partner eurer Wahl auf. Je stärker eure Verbindung wird, desto mächtiger werden eure gemeinsamen Fähigkeiten.

Levelaufstiege schalten neue Skills frei, die euch in den immer härter werdenden Kämpfen entscheidende Vorteile verschaffen.

Eine lebendige Welt voller Geheimnisse

Ihr erkundet Städte, durchstreift weite Ebenen und wagt euch in gefährliche Dungeons, die seltene Schätze und mächtige Gegner beherbergen. Die Welt öffnet sich Stück für Stück, je weiter ihr in der Story voranschreitet.

Jede Region bringt neue Herausforderungen, neue Feinde und neue Möglichkeiten, euren Helden weiterzuentwickeln.

Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.