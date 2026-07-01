Echoes of Aincrad: Opening-Cinematic mit neuem Titelsong enthüllt

Für Sword Art Online: Echoes of Aincrad wurde das offizielle Opening-Cinematic veröffentlicht. Das Video stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und wird von Aimers neuem Song „Live to Survive“ begleitet.
Das Cinematic vermittelt einen ersten Eindruck von der Atmosphäre und greift das zentrale Motto des Spiels auf: „You have no choice but to keep moving forward!“ Dabei stehen die emotionale Inszenierung und die Welt von Aincrad im Mittelpunkt.
Der eigens für das Opening eingesetzte Titel „Live to Survive“ unterstreicht die dramatische Stimmung und begleitet die gezeigten Szenen musikalisch.
Mit dem neuen Video erhalten Fans einen weiteren Vorgeschmack auf Sword Art Online: Echoes of Aincrad, das die Geschichte rund um Aincrad in einer neuen Form aufgreift.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gefällt mir persönlich jetzt nicht wirklich 😅 aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Ich bin zwar großer SOA-Fan, aber ich warte hier auf einen Sale. Wegen des beigefügten Animes, hätte ich gerne die Ultimate-Version. Aber zum einem ist mit die Ultimate-Version zu teuer und zum anderem werde ich erst einmal AC spielen. Die Demo konnte mich nicht überzeugen, es sofort zu kaufen.
Hat sich jemand die Demo angetan und kann darüber berichten?
Nachdem bisher alle SAO Spiele Mist waren, hab ich mich davon distanziert.
In der Demo sind die Level alle schlauchig mit vorgegebenem Weg. Ob das im finalen Spiel anders und dann Open World wird, kann ich nicht sagen. Bessere technische Umsetzung als die letzten Spiele. Die Charakterentwicklung und Kampfsystem in der Demo waren sehr schwach umgesetzt, dafür mehr Storysequenzen als in den letzten Spielen. Wie gesagt, mich hat die Demo nicht überzeugt sofort zu kaufen. Ich warte auf einen Sale.
also auser OW alles gleich.
Dann ists der selbe Mist 😀
ok danke.
Nettes Intro, die waren schon bei der Serie eigentlich immer sehr stark umgesetzt.
Puh werde es links liegen lassen . Fand die Demo schon Recht langweilig. Eigentlich wie immer kaum änderung außer das man sein eigenen Char erstellen kann und spielen kann .