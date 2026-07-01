Echoes of Aincrad: Opening-Cinematic mit neuem Titelsong enthüllt

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

„You have no choice but to keep moving forward“: Echoes of Aincrad zeigt episches Opening.

Für Sword Art Online: Echoes of Aincrad wurde das offizielle Opening-Cinematic veröffentlicht. Das Video stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und wird von Aimers neuem Song „Live to Survive“ begleitet.

Das Cinematic vermittelt einen ersten Eindruck von der Atmosphäre und greift das zentrale Motto des Spiels auf: „You have no choice but to keep moving forward!“ Dabei stehen die emotionale Inszenierung und die Welt von Aincrad im Mittelpunkt.

Der eigens für das Opening eingesetzte Titel „Live to Survive“ unterstreicht die dramatische Stimmung und begleitet die gezeigten Szenen musikalisch.

Mit dem neuen Video erhalten Fans einen weiteren Vorgeschmack auf Sword Art Online: Echoes of Aincrad, das die Geschichte rund um Aincrad in einer neuen Form aufgreift.

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7 Kommentare Added

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  1. Ralle89 184315 XP Battle Rifle Elite | 01.07.2026 - 06:15 Uhr

    Gefällt mir persönlich jetzt nicht wirklich 😅 aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.

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  2. Mihari 25165 XP Nasenbohrer Level 3 | 01.07.2026 - 06:42 Uhr

    Ich bin zwar großer SOA-Fan, aber ich warte hier auf einen Sale. Wegen des beigefügten Animes, hätte ich gerne die Ultimate-Version. Aber zum einem ist mit die Ultimate-Version zu teuer und zum anderem werde ich erst einmal AC spielen. Die Demo konnte mich nicht überzeugen, es sofort zu kaufen.

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  3. Drakeline6 229115 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.07.2026 - 07:18 Uhr

    Hat sich jemand die Demo angetan und kann darüber berichten?
    Nachdem bisher alle SAO Spiele Mist waren, hab ich mich davon distanziert.

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    • Mihari 25165 XP Nasenbohrer Level 3 | 01.07.2026 - 07:27 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      In der Demo sind die Level alle schlauchig mit vorgegebenem Weg. Ob das im finalen Spiel anders und dann Open World wird, kann ich nicht sagen. Bessere technische Umsetzung als die letzten Spiele. Die Charakterentwicklung und Kampfsystem in der Demo waren sehr schwach umgesetzt, dafür mehr Storysequenzen als in den letzten Spielen. Wie gesagt, mich hat die Demo nicht überzeugt sofort zu kaufen. Ich warte auf einen Sale.

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  4. Katanameister 482480 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.07.2026 - 07:37 Uhr

    Nettes Intro, die waren schon bei der Serie eigentlich immer sehr stark umgesetzt.

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  5. ZombieGott79 98440 XP Posting Machine Level 4 | 01.07.2026 - 08:29 Uhr

    Puh werde es links liegen lassen . Fand die Demo schon Recht langweilig. Eigentlich wie immer kaum änderung außer das man sein eigenen Char erstellen kann und spielen kann .

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