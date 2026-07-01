Echoes of Aincrad: Opening-Cinematic mit neuem Titelsong enthüllt

Für Sword Art Online: Echoes of Aincrad wurde das offizielle Opening-Cinematic veröffentlicht. Das Video stimmt Spieler auf das kommende Abenteuer ein und wird von Aimers neuem Song „Live to Survive“ begleitet.

Das Cinematic vermittelt einen ersten Eindruck von der Atmosphäre und greift das zentrale Motto des Spiels auf: „You have no choice but to keep moving forward!“ Dabei stehen die emotionale Inszenierung und die Welt von Aincrad im Mittelpunkt.

Der eigens für das Opening eingesetzte Titel „Live to Survive“ unterstreicht die dramatische Stimmung und begleitet die gezeigten Szenen musikalisch.

Mit dem neuen Video erhalten Fans einen weiteren Vorgeschmack auf Sword Art Online: Echoes of Aincrad, das die Geschichte rund um Aincrad in einer neuen Form aufgreift.