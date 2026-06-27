Echoes of Aincrad: Story Trailer 2 zeigt JRPG-Abenteuer in der schwebenden Burg Aincrad

Echoes of Aincrad hat mit dem Story Trailer 2 einen weiteren Einblick in sein JRPG-Abenteuer gewährt.

Das Spiel lässt Spieler die schwebende Burg Aincrad betreten – eine Welt voller Schönheit und tödlicher Gefahr, in der jeder Kampf der letzte sein könnte.

Im Zentrum steht die Aufforderung „Risikiere dein wahres Ich“. Spieler erstellen ihren eigenen Helden, passen Ausrüstung, Waffen und Spezialskills an und bauen eine starke Synergie mit einem gewählten Partner auf. Der Fokus liegt auf Charakterfortschritt, Levelaufstiegen und taktischen Entscheidungen, die Tempo, Intelligenz oder Ausdauer priorisieren.

Die Welt von Aincrad präsentiert sich lebendig und weitläufig. Spieler erkunden Städte, durchqueren vielfältige Landschaften von ruhigen Ebenen bis zu gefährlichen Dungeons, schließen Quests ab und stellen sich in Echtzeitkämpfen mächtigen Gegnern. Mit jedem Story-Fortschritt erweitert sich die Karte und offenbart neue Geheimnisse.

Echoes of Aincrad positioniert sich als intensives Überlebens-JRPG, in dem persönliche Gestaltung, Teamdynamik und ständiges Wachstum entscheidend sind. Der Trailer unterstreicht die Mischung aus individueller Heldenreise und epischem Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat.