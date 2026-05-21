Echoes of Aincrad: System-Trailer zeigt Gameplay und Features des Action-RPGs

Bandai Namco zeigt neue Gameplay-Systeme und Features im System-Trailer zu Echoes of Aincrad.

Für Echoes of Aincrad ist ein neuer System-Trailer veröffentlicht worden, der tiefere Einblicke in Gameplay-Mechaniken, Kampfsysteme und Spielsysteme liefert. Der Titel erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Der neue Trailer von Bandai Namco Entertainment Europe zeigt erstmals detaillierter, welche Systeme Spieler im VRMMORPG-Setting erwarten. Im Mittelpunkt stehen dabei Charakterfähigkeiten, Waffenvielfalt sowie das Partnersystem, das eine zentrale Rolle im Kampfgeschehen einnimmt.

Echoes of Aincrad versetzt Spieler in eine tödliche virtuelle Welt, in der der Tod im Spiel direkte Konsequenzen in der Realität hat. Der Überlebensaspekt steht dabei klar im Vordergrund und bestimmt das gesamte Spielerlebnis innerhalb der schwebenden Burg Aincrad.

Im Gegensatz zu bekannten Figuren der Serie erstellen Spieler ihren eigenen Avatar über einen umfangreichen Charaktereditor. Dieser Ansatz erlaubt es, individuelle Builds zu erstellen und den eigenen Spielstil frei zu gestalten. Waffen, Ausrüstung und Attribute lassen sich dabei jederzeit anpassen und weiterentwickeln.

Das Kampfsystem setzt auf Echtzeit-Action mit RPG-Progression und fordert Spieler dazu heraus, ihre Fähigkeiten gezielt einzusetzen. Unterstützt werden sie dabei von Verbündeten, die jeweils eigene Fertigkeiten mitbringen und taktisch ins Gameplay eingreifen.

Neben intensiven Kämpfen bietet die Spielwelt auch Erkundungselemente. Städte, offene Landschaften und gefährliche Dungeons wechseln sich ab und sollen eine abwechslungsreiche Struktur innerhalb der schwebenden Burg Aincrad bieten.

Der neue Trailer verdeutlicht vor allem, wie stark Echoes of Aincrad auf Build-Freiheit, Team-Kombinationen und situative Anpassung im Kampf setzt.