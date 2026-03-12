Echoes of Aincrad: Warum alle 100 Aincrad‑Etagen zu viel wären

Bei Sword Art Online: Echoes of Aincrad geben die Entwickler einen Einblick in den Umfang der Spielwelt und erklären, warum sie nicht alle 100 Etagen des legendären Aincrad‑Schlosses umsetzen.

Laut Serienproduzent Yosuke Futami und Produktionsleiter Yasuhiro Yahata basiert das neue Action‑RPG zwar auf dem Anfang der Aincrad‑Story und integriert Elemente aus SAO Progressive, doch werden Spieler im fertigen Spiel nur die erste und zweite Etage erkunden können.

In einem Interview mit Famitsu äußerte Futami, dass die Flächen der einzelnen Aincrad‑Etagen extrem groß sind – jede einzelne umfasst etwa zehn Quadratkilometer.

Hätte das Team versucht, alle 100 Etagen detailgetreu nachzubilden, hätte die Entwicklung rund zehn Jahre gedauert. Da ein derart langer Entwicklungszeitraum nicht praktikabel sei, wurde entschieden, sich auf die ersten beiden Etagen zu konzentrieren und andere Episoden aus dem Originalroman dezent im Hintergrund zu verarbeiten.

Die Entwickler erklärten weiter, dass eine originalgetreue Replik aller Stockwerke aufgrund der riesigen Struktur des Aincrad‑Turms nahezu unvorstellbar komplex wäre. Stattdessen setzt Echoes of Aincrad auf eine Mischung aus bekannten Story‑Elementen und einer eigenen Handlung, die im Rahmen der ersten Etagen des Turms stattfindet.

Sword Art Online: Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und lässt Spieler als selbst erstellter Charakter in die gefährliche Welt von Aincrad eintauchen. Das Titel bietet actionreiche Kämpfe, eine dynamische Welt und narrative Elemente, die die ursprüngliche Geschichte mit eigenen Akzenten erweitern. Hier gibt es weitere Informationen.