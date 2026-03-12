Echoes of Aincrad: Warum alle 100 Aincrad‑Etagen zu viel wären

Bei Sword Art Online: Echoes of Aincrad geben die Entwickler einen Einblick in den Umfang der Spielwelt und erklären, warum sie nicht alle 100 Etagen des legendären Aincrad‑Schlosses umsetzen.
Laut Serienproduzent Yosuke Futami und Produktionsleiter Yasuhiro Yahata basiert das neue Action‑RPG zwar auf dem Anfang der Aincrad‑Story und integriert Elemente aus SAO Progressive, doch werden Spieler im fertigen Spiel nur die erste und zweite Etage erkunden können.
In einem Interview mit Famitsu äußerte Futami, dass die Flächen der einzelnen Aincrad‑Etagen extrem groß sind – jede einzelne umfasst etwa zehn Quadratkilometer.
Hätte das Team versucht, alle 100 Etagen detailgetreu nachzubilden, hätte die Entwicklung rund zehn Jahre gedauert. Da ein derart langer Entwicklungszeitraum nicht praktikabel sei, wurde entschieden, sich auf die ersten beiden Etagen zu konzentrieren und andere Episoden aus dem Originalroman dezent im Hintergrund zu verarbeiten.
Die Entwickler erklärten weiter, dass eine originalgetreue Replik aller Stockwerke aufgrund der riesigen Struktur des Aincrad‑Turms nahezu unvorstellbar komplex wäre. Stattdessen setzt Echoes of Aincrad auf eine Mischung aus bekannten Story‑Elementen und einer eigenen Handlung, die im Rahmen der ersten Etagen des Turms stattfindet.
Sword Art Online: Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und lässt Spieler als selbst erstellter Charakter in die gefährliche Welt von Aincrad eintauchen. Das Titel bietet actionreiche Kämpfe, eine dynamische Welt und narrative Elemente, die die ursprüngliche Geschichte mit eigenen Akzenten erweitern. Hier gibt es weitere Informationen.
Das wird wieder vollgepackt mit Fetchquests und tonnenweise Grinding sein.
Nein Danke.
Naja, ausreden würde ich mal sagen.
SOA, wie es im Spiel sein soll, bestand in der Prämisse ja darin das die Spieler wie auf einem hardcore Server direkt sterben. Ist hier ja schon gar nicht gegeben.
Von daher hätte man sich auch kicht an die Größe halten müssen und nur einen Teil der Ebenen abbilden, sowie nicht einzelne Ebene, wie in der Vorlage auch.
Und vor allem hätten sie sich deutlicher abheben müssen.
Ich meine das aincard hätte ja auch nach dem twistende immer noch existiert, nur eben nicht die hardcore Version, wodurch ich das eh nicht wirklich verstehe warum sie die Anfänge als background nehmen.
SOA als reine MMO paßt aincard wäre vielleicht durchaus interessant, nur das eben Geschichten da jetzt nicht wirklich viele zu erzählen wären.
Da wäre log horizon oder shangri la frontier meiner Meinung nach das idealere MMO.
Sagt mir überhaupt nichts
10 Ebenen hätten es aber schon sein müssen
Keine Ahnung wie 2 ausreichen sollen 😅
Die Ebenen sind schon riesig in SAO. Allein die erste ist ja eine gigantische Stadt wo alle Spieler am Anfang sind, mit noch mehr NPCs usw.
Dazu die Anfangsgebiete mit weiteren Dörfern und Quests.
Man kann da schon so ein Witcher 3 Gebiet machen.
Groß genug wäre es dann schon.
Und wie soll das mit lvl und Gegner laufen?
Die können ja nicht einfach auf Ebene 1 den Boss von Ebene 50 packen
Gibt vermutlich die Endbosse der ersten beiden Ebenen.
Dazu mehrere Zwischenbosse, bzw. Dungeonbosse.
Drumherum die Storybosse, wie auch immer das halt gemacht wird.
Mal abwarten wie es wird, hätte schon etwas Interesse.
Man braucht ja auch Etagen für Fortsetzungen und DLC´s 😬