Echoes of the End: Entwickler analysieren Cinematic Combat

Autor:, in / Echoes of the End

Echoes of the End zeigt neues Video mit Entwicklern, die das Cinematic Combat analysieren.

Wie schafft man es, dass sich Spieler kraftvoll fühlen und gleichzeitig gefordert werden? Laut den Entwicklern liegt der Schlüssel in den Grundlagen von Spielen: schnellen Entscheidungen, cleveren Taktiken – und einer großen Portion „Game Juice“!

Das „Cinematic Combat“ in Echoes of the End dreht sich vor allem um Split-Second Decisions, also blitzschnelle Entscheidungen, die den Kampf dynamisch und packend machen. Schaut euch hier das passende Video dazu an: