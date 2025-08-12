Echoes of the End: Entwickler macht Angaben zur Spielzeit

Echoes of the End erscheint heute am 12. August 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Das Einzelspieler-Abenteuer bietet euch eine rund 14- bis 15-stündige Hauptgeschichte, die sich über zehn Kapitel erstreckt. Jedes Kapitel präsentiert eine eigene Umgebung mit einzigartiger visueller Gestaltung und führt neue Spielmechaniken ein, die im Verlauf weiter ausgebaut werden.

Ihr begleitet die Magierin Ryn und den Forscher Abram Finlay auf ihrer Reise durch die Fantasy-Welt Aema, die stark von isländischen Landschaften inspiriert ist. Die Spielwelt wurde mithilfe von Fotogrammetrie und Drohnenaufnahmen realer Orte wie Sólheimajökull und Kirkjufell gestaltet.

Echoes of the End kombiniert Schwertkampf, Magie, Plattforming und Rätselmechaniken und setzt auf hochwertige Animationen und cineastische Inszenierung.

Das Entwicklerteam von Myrkur Games besteht aus rund 40 Personen und hat ein vierteiliges Fertigkeitssystem integriert, mit dem ihr die Fähigkeiten eures Charakters gezielt weiterentwickeln könnt. Insgesamt erwarten euch etwa 20 einzigartige Gegnertypen, darunter auch Bosskämpfe, die thematisch an die jeweiligen Kapitel gebunden sind.