Echoes of the End: Epische Reise voller Magie erhält Launch-Datum

Autor:, in / Echoes of the End

Im brandneuen Gameplay-Trailer zu Echoes of the End demonstriert Heldin Ryn ihre beeindruckenden Kräfte.

Myrkur Games und Deep Silver haben das Releasedatum von Echoes of the End verkündet: Das Erstlingswerk des isländischen Studios erscheint am 12. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Darüber hinaus hat das Studio einen 17-minütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Fans den bisher intensivsten Blick auf die atemberaubende Welt des Spiels, die mächtige Magie und die emotionale Geschichte bietet.

Was wie eine routinemäßige Grenzpatrouille beginnt, endet schnell im Chaos, als Heldin Ryn und ihr Bruder Cor in einen Hinterhalt der Streitkräfte des benachbarten Königreichs Reigendal geraten. Unter den Angreifern ist auch Zara, ein mächtiges Vestigium wie Ryn, die mit der seltenen Fähigkeit geboren wurde, althergebrachte, aber instabile Magie zu wirken.

Die beiden stehen sich in einem erbitterten Kampf gegenüber, der durch die Ankunft des Gelehrten und Forschers Abram Finlay unterbrochen wird. Ryn wird von ihrem Bruder getrennt und muss sich mit Abram zusammentun, um Cor zu finden und den wahren Grund für Reigendals plötzliche Invasion aufzudecken.

Mit zentralen Themen wie Vertrauen, Aufopferung und Erlösung entfaltet sich die Geschichte in zehn Kapiteln voller cineastischer Momente, denkwürdiger Charaktere und tiefgreifenden Entscheidungen.

Echoes of the End erscheint am 12. August zum Preis von 39,99 €* für PC, PlayStation und Xbox Series X|S und der Titel kann auf allen Plattformen auf die Wunschliste gesetzt werden.