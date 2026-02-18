Echoes of the End: Kostenloses Update und ab sofort im PlayStation Plus-Abonnement

Echoes of the End ist jetzt im PlayStation Plus-Abonnementdienst von Sony erhältlich. Das Debüt-Abenteuer des isländischen Indie-Studios Myrkur Games erhält außerdem ein kostenloses Update.

Echoes of the End, der Debüt-Titel des isländischen Indie-Studios Myrkur Games, erscheint heute im PlayStation Plus-Abonnementdienst von Sony zusammen mit einem brandneuen Update, das einen Fotomodus und Outfits zum Valentinstag hinzufügt.

Das Action-Adventure wird für Extra- und Premium-Abonnenten ein Jahr lang auf PlayStation Plus verfügbar sein. Echoes of the End wurde erstmals im August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam) veröffentlicht und ist ein magisches Abenteuer, das Myrkur Games als neue Stimme im Bereich des kreativen Storytellings vorstellt.

Das kleine, engagierte Team aus Entwicklern und Storytellern mit Sitz in Reykjavík wird von der gemeinsamen Liebe zu immersiven, filmischen Welten angetrieben.

Um ihre Vision zum Leben zu erwecken, verbrachte das Team mehrere Jahre damit, maßgeschneiderte Pipelines für Motion Capture, Fotogrammetrie und Performance-Animation zu entwickeln, um sicherzustellen, dass jede Szene authentisch, realistisch und emotional beeindruckend wirkt.

Ein brandneues Update für alle Plattformen kommt am 19. Februar

Ein Update für alle Versionen des Spiels fügt einen Fotomodus hinzu, sodass Spieler ihre Abenteuer in der atemberaubenden Welt von Aema dokumentieren und teilen können.

Außerdem wurden neue Outfits zum Valentinstag für die Hauptcharaktere Ryn und Abram hinzugefügt, während eine Reihe von Fehlerbehebungen dafür sorgen, dass Echoes of the End besser denn je spielt.

Eine persönliche Geschichte von epischem Ausmaß

In Echoes of the End schlüpfen Spieler in die Rolle von Ryn, eines mächtigen Vestigiums, eines seltenen Individuums, das mit der Fähigkeit geboren wurde, uralte und unberechenbare Magie zu kontrollieren.

Als sie sich aufmacht, ihren Bruder aus einem brutalen Imperium zu retten, das kurz vor einem Krieg steht, muss sie eine Verschwörung aufdecken, die einen uralten Konflikt wieder entfachen und die Welt von Aema ins Chaos stürzen könnte.

Ein neugeborenes Spiel

Gegen Ende des Jahres 2025 veröffentlichte das Team die Enhanced Edition von Echoes of the End, eine kostenlose Überarbeitung voller Verbesserungen und Funktionen, die sich die Spieler seit der ersten Veröffentlichung des Spiels im August gewünscht hatten.

Dazu gehörten ein schnelleres Tempo, überarbeitete Animationen, neue Schwierigkeitsgrade, Ausrüstung und vieles mehr, wodurch die Steam-Bewertungen seit der Veröffentlichung der Überarbeitung auf 85 % positiv gestiegen sind.

Halldór Snær Kristjánsson, CEO von Myrkur Games, sagte: „Unsere Community ist uns unglaublich wichtig, und ihr wertvolles Feedback hat uns geholfen, das Spiel auf das Niveau zu bringen, das wir uns immer vorgestellt haben. Wir freuen uns sehr, Echoes of the End zusammen mit neuen Spieleinhalten auf PlayStation Plus zu bringen, um uns für die Unterstützung unserer Spieler zu bedanken, und wir können es kaum erwarten, ihre Kreativität mit der neuen Fotomodus-Funktion zu sehen.“

Der neue Trailer kann hier angesehen werden: