Echoes of the End: Magie, Verschwörung und cineastisches Storytelling

Echoes of the End ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Im Launch-Trailer wird die Geschichte der Protagonistin Ryn vorgestellt, die als mächtiges Vestigium mit instabilen magischen Fähigkeiten geboren wurde.
Ihr Ziel ist es, ihren Bruder aus den Fängen eines brutalen Imperiums zu befreien, das kurz vor einem Krieg steht. Dabei deckt sie eine weitreichende Verschwörung auf, die einen uralten Konflikt neu entfachen und die Welt von Aema ins Chaos stürzen könnte.
Echoes of the End ist ein cineastisch inszeniertes Einzelspieler-Action-Adventure mit intensiven Kämpfen, magischen Fähigkeiten und einer emotionalen Erzählweise. Euch erwartet eine Reise durch zehn Kapitel, in denen ihr auf bedeutende Charaktere trefft und tiefgreifende Entscheidungen trefft. Unterstützt werdet ihr von Abram Finlay, einem Gelehrten, der euch sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt begleitet.
Schaut euch hier den Launch-Trailer an:
Irgendwie sieht das für mich wie ein Grafikblender aus und bei der Protagonistin habe ich die Befürchtung, dass sie zu sehr wie eine Boss-Lady rüberkommt 🤔.
Das Spiel ist zwar schon im Angebot, abe rich warte auf das nächste.
Bzw. auf nächstes Jahr.
Habe aktuell viel zu viel zum zocken.
Bleibt erstmal auf der Wunschliste. Sieht grafisch toll aus, Kampfsystem bin ich durch bloßes anschauen noch unsicher.
Gibt es auch Gameplay?
Ist auf meiner Wunschliste und da bleibt es auch erstmal.