EcoGnomix: Entspanntes Strategiespiel für Xbox & PlayStation

Autor:, in / EcoGnomix

Das deutsche Unternehmen Irox Games und der polnische Indie-Publisher Untold Tales haben angekündigt, dass EcoGnomix, ihr schräger City-Builder und rundenbasierter Roguelite-Hybrid für PlayStation 4/5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Das Spiel hatte auf PC und Switch großen Erfolg bei Spielern, die einzigartige Strategiespiele mit einem entspannten Spielgefühl ohne Zeitdruck mögen.

In EcoGnomix schickst der Spieler ein Team von spezialisierten Gnomen auf Schurkenjagd in ein Labyrinth aus verwunschenen Höhlen, um Ressourcen für den Ausbau seines Dorfes zu sammeln. Baut eure kleine Gnom-Topie aus, damit eure Expeditionsteams immer tiefer in die Höhlen vordringen können.