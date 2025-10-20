EdenSpark: Neue Plattform zur Spieleentwicklung auf Konsolen

EdenSpark ist eine neue Plattform für die Entwicklung von Spielen für Konsole, die mit der Gaming-Community geteilt werden können.

Gaijin Entertainment stellt EdenSpark vor, die erste Open-Source-Plattform, mit der unabhängige Entwickler ihre Spiele für Konsolenbenutzer problemlos zugänglich machen und den Code ihrer Kreationen wirklich besitzen können.

Die Closed-Beta-Testphase beginnt im November dieses Jahres, die vollständige Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

EdenSpark ermöglicht einzelnen Spieleentwicklern einen einfachen Zugang zu Konsolen, auch ohne registriertes Unternehmen oder kostspielige rechtliche Formalitäten. Jeder kann seine Idee in ein Spiel verwandeln und es mit Freunden auf PC, PlayStation oder Xbox teilen.

Gleichzeitig behalten EdenSpark-Entwickler im Gegensatz zu geschlossenen Ökosystemen, die eine ähnliche Erfahrung bieten, das vollständige Eigentumsrecht an ihren Spielen. Das bedeutet, dass Entwickler ihre Projekte innerhalb der EdenSpark-Community belassen oder, wenn sie möchten, selbstständig veröffentlichen und ihre Arbeit überallhin mitnehmen können.

Diese Kombination aus Zugänglichkeit und Freiheit ist einzigartig: Große Engines bieten zwar professionelle Flexibilität, helfen aber entweder nicht dabei, ein Spiel schnell und einfach auf Konsolen zu bringen, oder sind nicht unter FOSS verfügbar, oder beides. EdenSpark schließt diese Lücke.

EdenSpark wurde entwickelt, um die Hürden für die Spieleentwicklung zu senken und die innere Kreativität jedes Spielers zu wecken, der jemals davon geträumt hat, etwas Eigenes zu erschaffen.

Erfahrene Programmierer können sich intensiv mit dem Code beschäftigen, während absolute Neulinge sich auf KI-gestützte Tools verlassen können, um Grafiken, Sounds und Spielelogik zu generieren oder einfach mit einfachen Eingabeaufforderungen Welten zu erschaffen.

Es ist sogar möglich, Spiele mit einer handelsüblichen Konsole zu erstellen, wobei eine Tastatur das einzige zusätzliche Zubehör ist, das sie benötigen.

EdenSpark basiert auf der Dagor Engine von Gaijin, der bewährten Technologie, die Blockbuster-Titel wie War Thunder, Enlisted und Active Matter antreibt und professionelle Leistung für Projekte jeder Größenordnung gewährleistet.

Die Reise beginnt im November 2025, wenn EdenSpark in die Closed Beta geht und Zugang zu einer Reihe von Spielprototypen sowie die Möglichkeit zum Hochladen persönlicher Projekte bietet.

Im Sommer 2026 wird die Plattform offiziell als Version 1.0 mit stabilen APIs und vollständiger KI-Assistentenintegration starten, während im Herbst der PC-Quellcode von EdenSpark zusammen mit der offiziellen Unterstützung für Xbox und PlayStation veröffentlicht wird.

Die vollständige Roadmap ist auf der offiziellen Website von EdenSpark verfügbar.

„EdenSpark ist mehr als nur ein weiteres Kit zur Spielentwicklung“, so Anton Yudintsev, Mitbegründer von Gaijin Entertainment. „Es ist die erste Plattform, die Solo-Entwicklern wirklich den Zugang zu Konsolen eröffnet und ihnen gleichzeitig garantiert, dass sie Eigentümer ihrer Spiele bleiben. Egal, ob Sie einen lustigen Prototyp mit Freunden teilen oder eine echte Karriere als unabhängiges Studio aufbauen möchten, EdenSpark bietet Ihnen sowohl die Werkzeuge als auch die Freiheit dazu.“

EdenSpark wurde bereits für die Prototypentwicklung einer Vielzahl von Projekten verwendet, von charmanten Pixel-Art-Spielen und experimentellen Rennspielen bis hin zu modernen Militär-Shootern mit AAA-Grafik. Diese werden im EdenSpark-Trailer vorgestellt und können sobald die Closed Beta startet heruntergeladen werden.