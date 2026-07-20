Edge of Eternity: Aus für Midgar Studio – Studio wird liquidiert

Für Midgar Studio, das unter anderem für Edge of Eternity und Edge of Memories bekannt ist, gibt es keine Zukunft mehr.
Das französische Entwicklerstudio wird nach einer gerichtlich angeordneten Liquidation seinen Betrieb einstellen.
Die Nachricht stammt von Jérémy Zeler-Maury, dem ehemaligen Geschäftsführer von Midgar Studio und heutigen CTO bei NACON.
In einem Beitrag auf LinkedIn bestätigte er das endgültige Aus des Studios:
„Heute endet die Geschichte von Midgar Studio. Das ist nicht die Nachricht, die ich schreiben wollte.“
Zeler-Maury erklärte, dass das Team bis zuletzt versucht habe, einen Käufer zu finden und damit sowohl das Studio als auch die Arbeitsplätze zu retten.
„Ich hatte gehofft, bekannt geben zu können, dass wir einen Käufer gefunden haben. Leider hat das Gericht inzwischen die Liquidation von Midgar Studio angeordnet.“
In den vergangenen Wochen seien sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft worden, um eine Lösung zu finden. Trotz der Unterstützung zahlreicher Beteiligter habe innerhalb der gesetzten Frist jedoch keine Übernahme realisiert werden können.
„In den vergangenen Wochen haben wir bis zuletzt daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die sowohl das Unternehmen als auch das Team erhalten hätte. Trotz aller Bemühungen und der Hilfe vieler Beteiligter konnte innerhalb des laufenden Verfahrens keine tragfähige Lösung umgesetzt werden.“
Mit der Schließung verliert die Spielebranche ein weiteres unabhängiges Entwicklerstudio. Midgar Studio machte sich insbesondere mit dem JRPG Edge of Eternity einen Namen und arbeitete zuletzt an Edge of Memories.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann war es das auch für Edge of Memories, das ist sehr bitter.
Es ist einfach nur noch frustrierend..
Wie schade, Edge of Eternity sah nicht schlecht aus. Es gibt einfach viel zu viele Spiele im Moment. Da ist es schon schwer, sein Game erfolgreich anzubringen. Sehr schade. Alles Gute den Leuten🙏🏻
Hab es sogar gekauft, aber nie gespielt. War zuviel da.
Ich hatte es ein paar Minuten im Gamepass gespielt, es war bei Release ziemlich verbuggt und kam nicht mehr dazu.
Kumpel hat es gekauft und durchgespielt, war aber auch nur okay.
Echt bitter, den Mitarbeitern alles Gute
Auch wenn Edge of Eternity ein ziemlich mittelmäßiges Spiel war, habe ich mich auf den Nachfolger doch gefreut – was wohl nichts mehr wird. Echt schade.
Das ist wirklich furchtbar 😞
Hab mich schon gewundert wo edge of Memories bleibt.
Tut mir leid für das Team.
Aber es gibt viel zu viele Indie-Studios.
Ich habe den Youtube-Kanal „Indie Games Hub“ abonniert und es kommen täglich neue Videos raus.
Seit (nicht ganz) fünf Jahren gibt es den Kanal und es wurden bislang 2437 Videos veröffentlicht.
Da ist es unvermeidlich, dass Studios schließen – wer soll das alles spielen?
Echt gute frage. Ich frage mich auch wer soll die ganzen Spiele spielen!?
Lese gerade, auf Steam kommen 50-60 neue Spiele täglich. Keine Ahnung ob das so stimmt, das kann aber nicht gut sein. Auch wenn es weniger sind.
Kenn ich gar nicht. Ist auch nicht mein Genre.
Dass man keine gute Lösung gefunden hat ist echt blöd.