Edge of Eternity: Aus für Midgar Studio – Studio wird liquidiert

Das französische Entwicklerstudio Midgar Studio stellt nach einer gerichtlichen Liquidation den Betrieb ein.

Für Midgar Studio, das unter anderem für Edge of Eternity und Edge of Memories bekannt ist, gibt es keine Zukunft mehr.

Das französische Entwicklerstudio wird nach einer gerichtlich angeordneten Liquidation seinen Betrieb einstellen.

Die Nachricht stammt von Jérémy Zeler-Maury, dem ehemaligen Geschäftsführer von Midgar Studio und heutigen CTO bei NACON.

In einem Beitrag auf LinkedIn bestätigte er das endgültige Aus des Studios:

„Heute endet die Geschichte von Midgar Studio. Das ist nicht die Nachricht, die ich schreiben wollte.“

Zeler-Maury erklärte, dass das Team bis zuletzt versucht habe, einen Käufer zu finden und damit sowohl das Studio als auch die Arbeitsplätze zu retten.

„Ich hatte gehofft, bekannt geben zu können, dass wir einen Käufer gefunden haben. Leider hat das Gericht inzwischen die Liquidation von Midgar Studio angeordnet.“

In den vergangenen Wochen seien sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft worden, um eine Lösung zu finden. Trotz der Unterstützung zahlreicher Beteiligter habe innerhalb der gesetzten Frist jedoch keine Übernahme realisiert werden können.

„In den vergangenen Wochen haben wir bis zuletzt daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die sowohl das Unternehmen als auch das Team erhalten hätte. Trotz aller Bemühungen und der Hilfe vieler Beteiligter konnte innerhalb des laufenden Verfahrens keine tragfähige Lösung umgesetzt werden.“

Mit der Schließung verliert die Spielebranche ein weiteres unabhängiges Entwicklerstudio. Midgar Studio machte sich insbesondere mit dem JRPG Edge of Eternity einen Namen und arbeitete zuletzt an Edge of Memories.