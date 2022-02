Edge of Eternity: Gameplay-Showcase zum Xbox Game Pass Spiel

Autor:, in / Edge of Eternity

Zu Edge of Eternity wurde ein neuer Gameplay-Showcase veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier gemütlich und in aller Ruhe anschauen.

Am 10. Februar 2022 erscheint Edge of Eternity. Das Spiel landet dazu direkt zur Veröffentlichung Day 1 im Xbox Game Pass. Worauf sich Abonnenten des XGP freuen dürfen, seht ihr jetzt in einem umfangreichen Gameplay-Showcase zu Edge of Eternity: