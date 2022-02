Edge of Eternity: Patch behebt Fortschrittsproblem auf Xbox Series X|S

Autor:, in / Edge of Eternity

Ein Patch zur Behebung eines Fortschrittsproblems in Edge of Eternity auf Xbox Series X|S ist ab sofort verfügbar.

Am Donnerstag erschien Edge of Eternity, ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in dem Spieler sich auf die Suche nach einem Heilmittel für eine tödliche Bedrohung machen.

Das Spiel ist für Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar und kann auch ohne Zusatzkostenkosten über den Xbox Game Pass gespielt werden.

Auf den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S gab es zum Launch aber ein Problem, was Abenteurer daran hinderte weiterzuspielen. Konkret frierte das Spiel nach zwei Stunden ein und blockierte so den Spielfortschritt.

Midgar Studios als verantwortlicher Entwickler entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Das Problem konnte man bereits ausmachen und ein Patch wurde zur Verfügung gestellt.

Bevor ihr also weiterspielt wird dringend empfohlen das neuste Update herunterzuladen.