Edge of Eternity: Rollenspiel ab sofort für Xbox-Konsolen inklusive Game Pass erhältlich

Autor:, in / Edge of Eternity

Der Indie-Entwickler Midgar Studio hat heute in Zusammenarbeit mit dem Publisher Dear Villagers sein JRPG Edge of Eternity für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 veröffentlicht. Am 23. Februar wird es auch für Nintendo Switch in einer Cloud-Version erscheinen.

Xbox Game Pass-Mitglieder werden sich freuen zudem, dass Edge of Eternity ab heute auch im Abonnement erhältlich ist.

Alle Konsolenversionen enthalten alle aktuellen und kommenden Updates der PC-Version sowie die neu hinzugefügte japanische Sprachausgabe, die ebenfalls heute als kostenloses Update für die PC-Version veröffentlicht wird.

In einer zerrissenen Welt führt das Volk von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen einen mysteriösen Eindringling. Während dieser Konflikt zwischen Magie und Technologie katastrophale Ausmaße annimmt, taucht eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld auf. Führt epische, rundenbasierte Schlachten und folgt Daryon und Selene bei ihrer Suche nach einem Heilmittel gegen die alles verzehrende Korrosion und rettet die Welt von Heryon.

Edge Of Eternity wird von einem kleinen Indie-Team in Südfrankreich entwickelt. Ermöglicht wurde das Spiel durch über 4000 Fans, die das Spiel über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne unterstützten. Das Crowdfunding war so erfolgreich, dass Midgar Studio mit dem legendären JRPG-Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles) und Cédric Menendez (Hover, A Normal Lost Phone) arbeiten konnte.

Jeremy Zeler, Gründer von Midgar Studio, sagte: „Edge of Eternity ist das ehrgeizigste Projekt, an dem wir je gearbeitet haben, und wir waren von der Resonanz auf dem PC im letzten Jahr begeistert. Das Spiel wurde stark von Konsolen-JRPGs inspiriert, so dass es sich auf den Plattformen PlayStation und Xbox wie zu Hause fühlt. Und die Möglichkeit, es mit einer japanischen Sprachausgabe zu spielen, macht den östlichen Einfluss noch authentischer!“

Über Edge Of Eternity:

Ein fesselndes JRPG-Abenteuer, in dem es auf eure Entscheidungen ankommt: Entdeckt eine monumentale Erzählung voller Hoffnung und Opfer, die mit unerwarteten Wendungen und herzzerreißenden Momenten überrascht. Löst Aufträge auf verschiedene Weisen, trefft eure eigenen Entscheidungen und lebt mit den Konsequenzen.

Entdeckt eine monumentale Erzählung voller Hoffnung und Opfer, die mit unerwarteten Wendungen und herzzerreißenden Momenten überrascht. Löst Aufträge auf verschiedene Weisen, trefft eure eigenen Entscheidungen und lebt mit den Konsequenzen. Eine atemberaubende Welt steht euch zur Entdeckung offen: Reist durch die einzigartigen, ätherischen Landschaften der Welt von Heryon und bringe eure ältesten Geheimnisse ans Licht.

Reist durch die einzigartigen, ätherischen Landschaften der Welt von Heryon und bringe eure ältesten Geheimnisse ans Licht. Ein fantastischer Soundtrack des Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles: Heryon wird durch den grandiosen Soundtrack einer Branchenlegende zum Leben erweckt: dem Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles – Yasunori Mitsuda.

Heryon wird durch den grandiosen Soundtrack einer Branchenlegende zum Leben erweckt: dem Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles – Yasunori Mitsuda. Ein tiefgehendes und strategisches Kampfsystem: Überlistet eure Feinde in epischen, rundenbasierten Taktikkämpfen: Setzt eure Umgebung ein, um sie in teuflische Fallen zu locken, trickst sie aus und fügt ihnen mit Flankenangriffen enormen Schaden zu! Stellt eure eigene Ausrüstung her und stattet sie mit mächtigen Kristallen aus, um einzigartige Kombinationen aus Fähigkeiten und Power-ups freizuschalten.

Überlistet eure Feinde in epischen, rundenbasierten Taktikkämpfen: Setzt eure Umgebung ein, um sie in teuflische Fallen zu locken, trickst sie aus und fügt ihnen mit Flankenangriffen enormen Schaden zu! Stellt eure eigene Ausrüstung her und stattet sie mit mächtigen Kristallen aus, um einzigartige Kombinationen aus Fähigkeiten und Power-ups freizuschalten. Charismatische Charaktere: Lernt eine Reihe legendärer Mitstreiter kennen, die alle über eigene einzigartige Persönlichkeiten und individuelle Eigenschaften verfügen. Erlebt, wie sie wachsen und sich im Lauf der Geschichte weiterentwickeln. Entdeckt eure Träume, Schwächen, Hoffnungen und Qualen, während ihr gemeinsam zahlreiche besondere Momente durchlebt und miteinander teilt.