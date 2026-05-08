Edge of Memories: 4-Minuten-Gameplay-Trailer enthüllt schnelle Kämpfe und riesige Welt von Avaris

Edge of Memories zeigt erweitertes Gameplay mit Kampf, Erkundung und Corrosion-System im neuen Trailer.

Mit einem neuen Gameplay-Overview-Trailer gewährt Edge of Memories einen ausführlichen Einblick in das Kampfsystem, die Erkundung und die Spielwelt des kommenden Action-RPGs, das später im Jahr 2026 erscheinen soll.

Im Mittelpunkt steht die Region Avaris, eine Welt, in der Schönheit und Verfall eng miteinander verbunden sind. Das sogenannte Corrosion-Phänomen breitet sich dort aus und prägt sowohl die Umgebung als auch die Herausforderungen, denen sich Spieler stellen müssen.

Der Trailer zeigt erstmals detaillierter, wie sich das Kampfsystem in der Praxis spielt. Schnelle, actionorientierte Gefechte werden mit taktischen Fähigkeiten kombiniert, wodurch unterschiedliche Spielstile möglich sein sollen.

Neben dem Kampf spielt auch die Erkundung eine zentrale Rolle. Die Spielwelt von Avaris wird als weitläufiger Kontinent dargestellt, der verschiedene Regionen und Umgebungen bietet, die es zu entdecken gilt.

Ergänzt wird das Ganze durch ein Progressionssystem, das es ermöglicht, Fähigkeiten weiterzuentwickeln und den eigenen Spielstil anzupassen. Dadurch sollen sowohl Kämpfe als auch Erkundung stärker miteinander verbunden werden.

Der neue Trailer stellt eine erweiterte Version des zuvor auf der Nacon Connect gezeigten Materials dar und bietet rund vier Minuten zusätzliche Gameplay-Eindrücke.

Edge of Memories soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen.