Edge of Memories: Brandneuer Gameplay-Trailer abgefeuert

Edge of Memories zeigt neuen Gameplay-Trailer auf der Future Games Show!

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom 2025 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Edge of Memories veröffentlicht.

Das Third-Person-Action-RPG von Midgar Studio und Publisher Nacon entführt euch in die Welt von Avaris, einem farbenfrohen, aber von der sogenannten „Korrosion“ gezeichneten Kontinent.

Ihr begleitet die Seelenflüsterin Eline, die mit einer mysteriösen Gabe ausgestattet ist: Sie kann die zerstörerische Kraft der Korrosion in sich kontrollieren. Gemeinsam mit ihren Verbündeten Ysoris und Kanta kämpft sie gegen groteske Kreaturen und versucht, das drohende Ende ihrer Welt aufzuhalten.