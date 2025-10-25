Edge of Memories: Brandneuer Story-Trailer mit beeindruckenden Szenen

NACON und Midgar Studio veröffentlichen heute einen Story-Trailer zum in Frankreich entwickelten JRPG Edge of Memories, der wichtige Aspekte des Universums, der Charaktere und der Themen des Spiels beleuchtet. Edge of Memories wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erscheinen.

Edge of Memories würdigt das JRPG-Genre, indem es einen von französischen Animationsfilmen inspirierten Stil mit japanischer Anime-Ästhetik und einer fesselnden Erzählung, die in Zusammenarbeit mit der Autorin Sawako Natori (NieR) entstanden ist, kombiniert.

Das Spiel beschäftigt sich außerdem mit universellen Themen: der Flucht von Völkern, einer von Krankheiten geplagten Welt, der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen.

Die Welt von Heryon wird seit langem von der Korrosion heimgesucht, einer Seuche, die sowohl Wildtiere als auch Menschen in Monstrositäten verwandelt.

Auf dem Kontinent Avaris sind Nomadenvölker, die einst von diesem Schrecken verschont geblieben waren, nun vom Aussterben bedroht. Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, reist durch die wilden Länder, um den Leidenden zu helfen. Doch ihr Schicksal ändert sich drastisch, als sie in sich eine Kraft entdeckt, die aus der Korrosion entstanden ist.

Diese Gabe ermöglicht es ihr, sich in die Schwarze Bestie zu verwandeln und eine verheerende Kraft zu entfesseln, mit der sie ihre Feinde gnadenlos hinrichtet.

Zusammen mit Ysoris, ihrem ungewöhnlichen Mentor, und Kanta, einem Schamanenprinzen aus einem verlorenen Stamm, begeben sich die Held auf eine gefährliche Reise, um eine sterbende Welt zu retten, sich gewaltigen Bedrohungen zu stellen und die Wahrheit hinter der Verwüstung aufzudecken.

Ihre epische Odyssee führt sie quer durch Avaris, wo finstere Feinde auf sie warten: Ziegler, eine mysteriöse Gestalt, deren Macht ebenfalls mit der Korrosion verbunden ist, und der Apex, ein göttlicher Gesandter, der behauptet, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit sehen zu können.

Außerdem werden sie sich dem Sanctorium stellen müssen, einem gnadenlosen religiösen und magischen Orden, dessen Autorität Avaris beherrscht. Besessen von grausamen Experimenten mit der Korrosion, beuten sie menschliche Versuchspersonen aus, die verzweifelt versuchen, der Hoffnungslosigkeit ihres Volkes zu entkommen.

Edge of Memories ist ein in Frankreich entwickeltes JRPG, das von Midgar Studio entwickelt wurde. Das Third-Person-Action-RPG wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Künstler des Genres entwickelt, darunter

Charakterdesigner Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X),

Autorin Sawako Natori (NieR),

Sängerin Emi Evans (NieR / NieR: Automata)

und die Komponist Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) und Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI).

Edge of Memories bietet Spieler ein neues Abenteuer, das sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge zugänglich ist und die Vielfalt der JRPG-Tradition mit einem einzigartigen künstlerischen Touch verbindet.

Edge of Memories wird 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erscheinen.