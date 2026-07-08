Edge of Memories: Das JRPG erscheint trotz Veränderungen bei Midgar Studio

Fans können aufatmen: Edge of Memories ist sicher und soll noch dieses Jahr erscheinen!

Trotz der angekündigten Veränderungen rund um Entwickler Midgar Studio gibt es gute Nachrichten für Fans von Edge of Memories: Das kommende JRPG bleibt weiterhin geplant und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Verantwortlichen bestätigten, dass die Entwicklung des Spiels sicher sei und der geplante Release weiterhin verfolgt werde. Zuvor war bekannt geworden, dass Publisher Nacon Midgar Studio zum Verkauf angeboten hatte, was bei Spielern Fragen zur Zukunft des Projekts ausgelöst hatte.

Mit der aktuellen Bestätigung gibt das Team Entwarnung und stellt klar, dass Edge of Memories weiterhin auf Kurs bleibt.

Das Spiel soll für Konsolen sowohl digital als auch als physische Version erscheinen. Spieler können dabei zwischen einer klassischen Box-Version und einer weiteren physischen Sonderausgabe wählen, zu der das Team zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Informationen veröffentlichen möchte.

Weitere Details zum genauen Veröffentlichungstermin und den geplanten Editionen sollen folgen.