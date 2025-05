Edge of Memories: Musikalischer Vorgeschmack auf das Anime-Action-RPG

Autor:, in / Edge of Memories

Die kraftvolle Main Theme enthüllt die emotionale Seele von Edge of Memories und lässt Fans von JRPG-Soundtracks aufhorchen.

Ihr solltet einen Moment innehalten und der Hauptmelodie von Edge of Memories lauschen, denn sie ist ein kunstvolles Werk, das tief in der Tradition klassischer JRPG-Soundtracks verwurzelt ist.

Das Team hinter dem Spiel hat intensiv an einem Soundtrack gearbeitet, der die Atmosphäre und Emotionen des Spiels perfekt einfängt. Komponist Cédric Menendez, der mit bekannten Größen wie Yasunori Mitsuda, Mariam Abounnasr – bekannt aus Xenoblade Chronicles 2 und 3 – und Emi Evans, der Sängerin der NieR-Serie, zusammengearbeitet hat, sorgt mit seinem Beitrag für eine musikalische Qualität, die euch sofort in die Welt von Edge of Memories zieht.

Diese erste Veröffentlichung des Soundtracks gibt euch einen exklusiven Einblick in das, was euch musikalisch erwartet, wenn das Anime-Action-RPG im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Die Komposition kombiniert epische Klangwelten mit emotionalen Momenten, die den Kern der Spielwelt und ihrer Geschichte widerspiegeln. Ihr dürft gespannt sein, wie die Musik das Spielerlebnis bereichern wird und euch tief in die Welt von Edge of Memories eintauchen lässt.

