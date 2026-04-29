Edge of Memories: NACON enthüllt Soundtrack mit Xenoblade- und NieR-Komponisten

Edge of Memories präsentiert erste Soundtrack-Titel mit bekannten JRPG-Komponisten und Sängern aus der Szene.

Für Edge of Memories wurde erstmals ein offizieller Einblick in den Original-Soundtrack veröffentlicht, der das kommende französische JRPG bereits vor Release musikalisch in den Fokus rückt.

Hinter dem Projekt steht Nacon in Zusammenarbeit mit Midgar Studio, die gemeinsam eine EP mit fünf ausgewählten Musikstücken unter dem Titel „Discovery Edition“ veröffentlicht haben. Diese ist ab sofort auf digitalen Plattformen verfügbar.

Komponiert wurde der Soundtrack von Cédric Menendez, der bereits für frühere Projekte des Studios verantwortlich war. Unterstützung erhält er unter anderem von Mariam Abounnasr, die mehrere Stücke beigesteuert hat, sowie von Yasunori Mitsuda, der das finale Track der EP komponierte.

Für zusätzliche emotionale Tiefe sorgen Gesangsbeiträge von Emi Evans sowie Marion Schneider, die bereits aus anderen JRPG-Produktionen bekannt sind.

Der Soundtrack orientiert sich laut Entwickler stark an klassischen JRPG-Werken und verbindet orchestrale Kompositionen mit modernen Klangstrukturen. Thematisch greift die Musik zentrale Motive des Spiels auf, darunter den Exodus von Völkern, eine von Seuchen geprägte Welt sowie persönliche Identitätskonflikte der Charaktere.

Edge of Memories entsteht als Action-RPG in Third-Person-Perspektive und spielt auf dem Kontinent Avaris. Der Titel soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Hier ist der Vorgeschmack zum Soundtrack auf Spotify zu finden: