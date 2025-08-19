Edge of Memories: Neuer Gameplay Trailer veröffentlicht

In eine wunderschön gestaltete Anime-Welt entführt euch der neue Gameplay-Trailer zu Edge of Memories. Eine sich ausbreitende Korrosion droht das Land allerdings für immer zu verunstalten.
Nacon wird Edge of Memories 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen
Sieht ja ganz hübsch aus, auch wenn mein erster Gedanke war.. Genshin?
Werd aber Tests abwarten. Edge of Eternity war leider.. nicht so prall.
sind das die gleichen devs? der stil ist ja wesentlich comicartiger
Ju, Midgar Studios.
Erinnert mich einfach immer wieder an Tales of Berseria.
Vor allem sie an Velvet.
Hoffentlich wird das gegen Ende nicht wieder so extrem Grindlastig wie der Erstling.
Dann könnts gut werden.
Hat echt was von Genshin Impact und ein bisschen Tales of, bin auf die Tests gespannt nächstes Jahr.