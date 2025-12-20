Edge of Memories: Neuer Sound-Trailer zeigt emotionale Reise der Hauptfigur

Der Edge of Memories Eline’s Journey-Trailer bildet den Auftakt einer Reihe von Charakter-Themes und stellt Eline vor, die Hauptfigur des kommenden anime-inspirierten Action-Rollenspiels.
Dabei liegt der akustische Schwerpunkt klar auf ihrer persönlichen Reise, ihrer Rolle innerhalb der Spielwelt und der emotionalen Grundlage der Geschichte.
Noch nicht sehr aussagekräftig was man da sieht, aber von der Bildsprache und der Musik macht es schonmal Lust auf mehr.
sieht hübsch aus.
Hört sich ganz ok an.
Könnte ein solides Animespiel werden, rundenbasiert wäre mir aber lieber gewesen.