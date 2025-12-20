Edge of Memories: Neuer Sound-Trailer zeigt emotionale Reise der Hauptfigur

Image: Nacon

Edge of Memories erscheint 2026 für PC, PlayStation und Xbox und richtet sich an Fans von Action-RPGs, Anime-Games und storygetriebenen Abenteuern.

Der Edge of Memories Eline’s Journey-Trailer bildet den Auftakt einer Reihe von Charakter-Themes und stellt Eline vor, die Hauptfigur des kommenden anime-inspirierten Action-Rollenspiels.

Dabei liegt der akustische Schwerpunkt klar auf ihrer persönlichen Reise, ihrer Rolle innerhalb der Spielwelt und der emotionalen Grundlage der Geschichte.

  20.12.2025 - 13:07 Uhr

    Noch nicht sehr aussagekräftig was man da sieht, aber von der Bildsprache und der Musik macht es schonmal Lust auf mehr.

  20.12.2025 - 13:27 Uhr

    Hört sich ganz ok an.
    Könnte ein solides Animespiel werden, rundenbasiert wäre mir aber lieber gewesen.

