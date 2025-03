Edge of Memories: Packender Gameplay-Teaser veröffentlicht

Autor:, in / Edge of Memories

Midgar Studio, die Schöpfer des JRPG-Hits Edge of Eternity, stellte heute für ihr neues Werk Edge of Memories neues Gameplay-Material vor. Das Spiel ist in Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern des Genres (Yasunori Mitsuda, Emi Evans, Sawako Natori, Raita Kazama) entstanden und will mit seinen rasanten Echtzeitkämpfen und spektakulären Kombos dem Genre alle Ehre machen und Spielende in eine lebendige und farbenfrohe Welt eintauchen lassen.

An der Seite von Eline und ihren Gefährten begeben sie sich auf eine Reise, um das Böse auszurotten, das ihre Welt bedroht.

Schaut euch hier den neuen Edge of Memories Gameplay-Teaser an, der heute bei der NACON Connect 2025 präsentiert wurde:

Edge of Memories wird im Herbst 2025 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC erscheinen.