Edge of Sanity: Lovecraft’sches Survival-Horrorspiel angekündigt

Das Lovecraft’sches Survival-Horrorspiel Edge of Sanity erscheint 2023 mit einzigartiger 2D-Grafik für Konsolen und PC via Steam.

Edge of Sanity ist ein Survival-Horror-Abenteuer mit einzigartiger 2D-Grafik und intensiver Atmosphäre, inspiriert von H.P. Lovecraft und angesiedelt in der unbarmherzigen Wildnis Alaskas zur Zeit des Kalten Krieges. Jeden Tag müsst ihr Nahrung und Vorräte besorgen, um eine weitere Nacht in eurem Lager zu überleben.

Während der storyreichen Expeditionen begegnet ihr lokalen Kultisten und Monstern, die sich in dunklen Ecken eines abgelegenen Bergtals verstecken. Nutzt alles, was ihr findet, um eine Chance gegen mächtige Feinde zu haben, lüftet die Geheimnisse des mysteriösen Thurul-Steins und deckt eine tragische Geschichte über verschwundene Wissenschaftler auf.

Lovecraft trifft Alaska zur Zeit des Kalten Krieges

Begebt euch auf die Spur lokaler Sekten, stellt euch schrecklichen Monstern und erforscht das Unerklärliche. Willkommen in Alaska zur Zeit des Kalten Krieges, voller Menschen, die ihren Verstand verlieren, und Bestien, die von H.P. Lovecraft inspiriert wurden, ein Ort, an dem jedes dramatische Ereignis einen bleibenden Eindruck in eurem Gehirn hinterlässt.

Komplexes Basis-Management

Selbst in der feindlichsten Umgebung braucht man einen Ort, an dem man sich ausruhen und seine zukünftigen Expeditionen planen kann. Findet und verteilt die verbleibenden Überlebenden und schickt sie auf Missionen, um Nahrung, Wasser oder andere Überlebende zu finden. Aber seid immer auf der Hut – wenn die Menschen am Rande stehen, kann alles passieren.

Geschichtenreiche Expeditionen

Ihr wart Teil einer Versorgungsgruppe, die Wissenschaftlern bei der Arbeit im Feldlabor geholfen hat. Ohne jede Spur von Menschen vor Ort stolpert ihr über die Monster, und auf der Flucht trennt sich eure Gruppe. Ihr habt das Glück, lebend herauszukommen und ein provisorisches Lager zu errichten, um eure zukünftigen Expeditionen zu planen und herauszufinden, was passiert ist.

Kämpft um euer Leben

Lernt die Schwächen eurer Feinde kennen, beeinträchtigt ihre Sinne, verwaltet die Ressourcen und nutzt die Handwerksfähigkeiten und die Umgebung, um gegen die mächtigen Monstrositäten zu bestehen. Wenn ihr keine andere Wahl habt, könnt ihr versuchen, mit eurer Axt zu kämpfen, aber seid auf ein tödliches Ende vorbereitet.

Edge of Sanity erscheint 2023 für Konsolen und PC via Steam.