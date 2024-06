Edge of Sanity: Neuer Teaser zum Steam Next Fest

Autor:, in / Edge of Sanity

Anlässlich des Steam Next Fests veröffentlicht Daedalic Entertainment einen neuen Teaser zu Edge Of Sanity.

Edge of Sanity ist ein Survival-Horror-Spiel mit einem psychologischen Touch, das in der unerbittlichen Wildnis Alaskas während des Kalten Krieges spielt und handgezeichnete 2D-Grafik sowie eine intensive Atmosphäre bietet. Inspiriert wurde Edge of Sanity von der berühmten Cthulhu-Mythologie.

Im Spiel wart ihr Teil einer Nachschubgruppe, die Wissenschaftler in einem abgelegenen Camp in der Wildnis Alaskas versorgen sollte. Als ihr das Lager menschenleer vorfindet, stoßt ihr jedoch auf schreckliche Kreaturen.

Auf der Flucht vor diesen unbeschreiblichen Abscheulichkeiten wird eure Gruppe getrennt.

Ihr hattet das Glück, lebend herauszukommen und richtet ein Lager ein, um eure zukünftigen Expeditionen zu planen, euer vermisstes Team zu finden und herauszufinden, was überhaupt passiert ist.

Zu dem von Vixa Games entwickelten Spiel zeigt Publisher Daedalic Entertainment jetzt einen neuen Teaser und veröffentlicht zudem eine Demo auf Steam.

Edge Of Sanity wurde 2022 für Konsolen und PC angekündigt.