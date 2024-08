Edge of Sanity: Trailer verkündet Release im September

Autor:, in / Edge of Sanity

Das Cthulhu-inspirierte Survival-Horrorspiel Edge of Sanity erscheint am Freitag, dem 13. September.

Der Publisher Daedalic Entertainment hat zusammen mit dem Entwickler Vixa Games den Veröffentlichungstermin für ihre Interpretation des Survival-Horror-Genres auf Freitag, den 13. September, festgelegt.

Das Spiel wird gleichzeitig auf Steam, im Epic Games Store, auf GOG.COM, für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch veröffentlicht.

Die unheimliche Atmosphäre und die düstere Geschichte von Edge of Sanity werden durch eine vollständige Sprachausgabe noch verstärkt.

Steam-Spieler können den ersten Akt ausprobieren, indem sie die neue Demo herunterladen und den Spielstand beim Kauf auf das vollständige Spiel übertragen.

Über Edge of Sanity

Edge of Sanity spielt in der gnadenlosen Landschaft Alaskas und ist ein von Cthulhu inspiriertes 2D-Survival-Horror-Spiel. Die kosmische und verstörende Geschichte handelt von Carter, dem normalen Arbeiter, der unweigerlich dem Wahnsinn verfällt.

Ohne Wahlmöglichkeiten führt er eine Gruppe geretteter Überlebender an, die auf einer hoffnungslosen Mission gemeinsam überleben wollen – gegen unzählige unheimliche Schrecken.

In Edge of Sanity erkunden Spieler abgelegene Gebiete der Wildnis Alaskas, während sie nach anderen Überlebenden suchen und nach grundlegenden Vorräten suchen.

Die Vorbereitung auf Haupt- und Nebenexpeditionen ist von entscheidender Bedeutung. Mit jeder neuen Person, die gefunden wird, steigt der Bedarf an Nahrung und Wasser und das Risiko von Krankheiten.

Jedes dramatische Ereignis während der Durchquerung Alaskas wird eine bleibende Narbe in Carters Geist hinterlassen. Der zunehmende Wahnsinn führt zu Traumata, die sich auf die Handlungen und den Realitätssinn Ihres Charakters auswirken, neue Dialogoptionen eröffnen und sogar die Herstellung völlig neuer Gegenstände ermöglichen.

Um unerwünschte Begegnungen mit verschiedenen Monstrositäten zu überstehen, müssen die Spieler die Schwächen des Feindes kennenlernen, seine Sinne beeinträchtigen, Ressourcen verwalten und die handwerklichen Fähigkeiten und die Umgebung nutzen, um eine Überlebenschance zu haben.

Wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind, kann es unvermeidlich sein, mit einer Axt zu kämpfen, aber seien Sie auf einen tödlichen Ausgang vorbereitet.