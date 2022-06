eFootball 2022: Championship Open auf allen Plattformen gestartet

Im Kampf um den Titel des Weltmeisters treten Spieler beim Championship Open in eFootball 2022 gegeneinander an.

Konami richtet zwischen Juni und August das Championship Open in eFootball 2022 aus.

Das in mehrere Vorrunden unterteilte Turnier findet auf allen Plattformen, also diesmal auch auf Xbox-Konsolen statt.

Am Turnier teilnehmen kann jeder Spieler. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

In Runde 1 müssen drei Herausforderungen abgeschlossen werden, um sich für die zweite Runde zu qualifizieren.

Gegen andere Spieler in Dream-Team-Partien treten dann qualifizierte Spieler in Runde 2 an. Anschließend behaupten sich die Qualifizierten aus der Vorrunde in Runde 3 in einem Turnierformat, ehe es im August zu den World Finals geht.

Konami hat dazu einen Trailer veröffentlicht sowie viele weitere Informationen und Details, wie etwa den Teilnahmebedingungen auf seiner Webseite veröffentlicht.