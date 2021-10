eFootball 2022: Konami entschuldigt sich für katastrophalen Launch

Autor:, in / eFootball 2022

eFootball 2022 steht enorm in der Kritik wegen zahlreicher Bugs und Gameplay-Problemen seit dem Launch am Freitag.

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Konami eFootball 2022 und seitdem hagelt es von den Spielern nur so an Kritik. Der Launch der Free-to-Play-Fußballsimulation ist eine einzige Katastrophe, denn enorme Gameplay-Probleme und zahlreiche Bugs wie schlechte Animationen und Gesichtsmodelle vermiesen den Fans den Spaß daran gewaltig.

Konami hat sich jetzt auf der offiziellen Twitter-Seite des Spiels für die katastrophale Veröffentlichung des Spiels entschuldigt. In dem Statement räumte das Unternehmen Probleme mit der Spielbalance, den Zwischensequenzen, der Bewegung der Spieler, der Mimik und mehr ein und versicherte, dass Bug Fixes in Arbeit sind und ab nächster Woche regelmäßige Updates veröffentlicht werden.