eFootball 2022: Launch Trailer zum kostenlosen Fußballspiel

Aus PES wird eFootball: Macht euch bereit für ein neues Zeitalter des Fußballs mit eFootball 2022.

Evolution des Fußballs

PES, die legendäre Fußballspielserie, heißt ab diesem Jahr eFootball. Diese Änderung markiert den Beginn eines neuen Zeitalters im virtuellen Fußball – mit verbesserter Grafik und noch besserem Gameplay. Freut euch auf ein brandneues Fußballerlebnis, wie es nur eFootball 2022 bietet.

Eine neue Engine für ein neues Zeitalter

Der Anspruch für die Entwickler war es immer, das perfekte Spieler-gegen-Spieler-Erlebnis zu schaffen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurde eine neue Engine implementiert, die das Spiel revolutioniert. Dank dieser Engine können Spieleranimationen in neuem Glanz erstrahlen und den Schwerpunkt auf 1-gegen-1-Duelle sowie aktualisierte Befehle für die Offensive und Defensive legen.

eSports ohne Grenzen

Auf der ultimativen eSports-Plattform darf die Wahl des Geräts natürlich kein limitierender Faktor sein. Mit zukünftigen Updates können Fußballfans gegen jeden antreten, sei es auf Konsolen, PC oder Mobilgeräten. Und als Krönung gibt es offizielle eSports-Turniere in Kooperation mit Ligen und Vereinen aus der ganzen Welt.

Kostenloses Spielen und künftige Updates

Dieses Spiel ist kostenlos spielbar. Spieler können also herausragende Fußball-Action erleben, ohne bezahlen zu müssen. Künftige jährliche Aktualisierungen erfolgen nun außerdem nicht mehr als völlig neue Titel, sondern als Season Updates.

In diesem Spiel können Spieler ihr persönliches Dreamteam aus ihren Lieblingsspielern und -trainern zusammenstellen. Wählt einen Trainer, der zu eurer gewünschten Taktik und Formation passt, trainiert eure Spieler, damit sie Höchstleistungen zeigen, und erobert die Welt. In einer Vielzahl wöchentlicher Turniere, die an reale Partien angelehnt sind, wird für alle Teilnehmer eine spannende Abwechslung garantiert.

Verfügbare Modi in dieser Version:

Lokales Spiel mit 9 vordefinierten Teams.

Herausforderungs-Events gegen KI-Gegner und online gegen menschliche Gegner mit authentischen Teams.

Mit zukünftigen Erweiterungen werden neue Spielmodi hinzukommen.

eFootball 2022 als kostenlose Version herunterladen

eFootball 2022 Premium Player Pack für 39,99 Euro kaufen

