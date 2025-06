eFootball 2023: Nostalgie-Kampagne feiert30 Jahre Fußballspiele

Autor:, in / eFootball 2023

Konami Digital Entertainment hat heute die „Nostalgia“-Kampagne in eFootball gestartet, eine weltweite Feier innerhalb des Spiels zum 30-jährigen Jubiläum der legendären Fußballspielreihe, die am 21. Juli 1995 als Winning Eleven (PES) begann.

Die Kampagne ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und lädt Fans dazu ein, mit einem modernen Twist in die goldene Ära der Fußballspiele zurückzukehren, mit Spielermodellen, die die erste Generation der Serie nachbilden.

Ab heute und bis zum 10. Juli bietet die Nostalgia-Kampagne eine Reihe von zeitlich begrenzten Inhalten, die die Wurzeln der Franchise würdigen und gleichzeitig neuen und alten Fans neue Spielerlebnisse bieten.

Kampagnen-Highlights:

Zeitangriff-Event – Ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem mit klassischen Polygon-Charaktermodellen Punkte gesammelt werden müssen. Sammelt Belohnungen, die für die Entwicklung aktueller Dream-Team-Kader unerlässlich sind, und genießt dabei eine gesunde Portion Nostalgie.

Legendäre Spieler kehren zurück – Die Fußballikonen Adriano, Roberto Baggio und Gerard Piqué kehren als exklusive „Epic“-Karten auf den Platz zurück. Diese Legenden sind nur für begrenzte Zeit verfügbar und bieten Fans die Möglichkeit, ein Team aufzubauen, das mehrere Generationen umfasst.

Big Time – 30-jähriges Jubiläum Chance Deals – Feiert stilvoll mit exklusiven Chance Deals, mit denen ihr seltene Spielerkarten freischalten können, darunter spezielle 30-jährige Jubiläumsausgaben, um euer Dream Team zu verstärken.

Spezielle Anmeldeboni – Spieler, die sich während der Kampagne anmelden, können täglich Belohnungen wie Münzen, EXP, Trainingsprogramme und ein Gedenk-Abzeichen zum 30-jährigen Jubiläum erhalten, ein Zeichen der Wertschätzung und eine Hommage an das Vermächtnis der Serie.

Erlebt das Vermächtnis und nehmt am Festival teil

Im Zuge der Kampagne zum 30-jährigen Jubiläum wird KONAMI die Feierlichkeiten mit dem ersten eFootball World Festival in Tokio zum Leben erwecken, das am 21. Juli im Belle Salle Shibuya Garden stattfindet. Fans, die an der Veranstaltung teilnehmen, können sich auf praktische Spielerlebnisse, Live-Ausstellungsspiele und exklusive Werbegeschenke freuen.

Im Mittelpunkt des Tages stehen das eFootball Series 30th Anniversary Special Event und das eFootball Championship 2025 World Finals, die beide weltweit in neun Sprachen live übertragen werden, sodass Fans auf der ganzen Welt an den Feierlichkeiten teilnehmen können.

eFootball-Serie 30-jähriges Jubiläum – Sonderveranstaltung

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der eFootball-Serie veranstaltet KONAMI eine Sonderveranstaltung mit wichtigen Ankündigungen, darunter neue Lizenzen für das Spiel und Details zu den laufenden Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum. An der Veranstaltung werden auch prominente Gäste wie Riku Hagiwara, Jon Kabira und andere teilnehmen.

Die eFootball-Meisterschaft 2025 – Weltfinale

Die Weltmeisterschaft ist der Höhepunkt des eFootball-E-Sport-Wettbewerbs und krönt den besten eFootball-Spieler der Welt. Insgesamt 32 Elite-Teilnehmer – 16 aus der Konsolen-Division und 16 aus der Mobil-Division – werden in Shibuya, Tokio, zusammenkommen, nachdem sie sich ihren Platz durch die offene eFootball-Meisterschaft 2025 Open und das exklusive Club-Event, bei dem Partnerclubs ihre besten Vertreter nominieren, verdient haben.

Nach der Gruppenphase am Sonntag, dem 20. Juli, kämpfen die Besten der Besten vor Live-Publikum um den ultimativen Titel: Weltmeister.