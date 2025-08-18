eFootball 2023: Zahlreiche neue Features, Belohnungen und Gameplay-Verbesserungen

Das neueste eFootball-Update bringt zahlreiche neue Features, Belohnungen und Gameplay-Verbesserungen!

KONAMI kündigt das neueste eFootball-Saison-Update an, das Fans weltweit zahlreiche neue Features, Belohnungen und Gameplay-Verbesserungen bietet.

In-Game-Belohnungen sichern und die neue Saison genießen!

Spieler können durch In-Game-Kampagnen, wie z. B. den Kampagnen-Hub, spezielle Login-Boni und Kampagnen-Herausforderungen, Belohnungen erhalten – darunter eFootball-Münzen, mit denen neue Spieler verpflichtet werden können, Trainingsgegenstände zur Spielerentwicklung, Exp und GP.

Zusätzlich können Manager mit der neuen „Link-Up Play“-Funktion den Trainer von Manchester United, Ruben Amorim, sowie Spieler verpflichten, die die Voraussetzungen zur Aktivierung von Fähigkeiten erfüllen.

Kostenlose Messi-Karte für eFootball-Einsteiger

Nach Abschluss des Tutorials erhalten neue Spieler eine kostenlose „Show Time: Lionel Messi“ Karte.

Neue Stadion-Anpassungsoptionen

Spieler können ihr Heimstadion jetzt individuell gestalten, indem sie verschiedene Elemente wie Stadionfarben, Fan-Choreografien und Dekorationsobjekte kombinieren, um ein einzigartiges, personalisiertes Design zu kreieren, das ihren Stil widerspiegelt!

Neue Manager-Funktion „Link-Up Play“ jetzt verfügbar

„Link-Up Play“ ist eine neue Funktion, die es mehreren Spielern ermöglicht, spezielle Kombinationsspiele auszuführen oder ihre Fähigkeiten während ausgewählten Spielzügen zu verbessern, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Die Link-Up-Fähigkeit wird aktiviert, wenn sich zwei Spieler, der sogenannte „Center Piece“ und der „Key Man“, auf ihren zugewiesenen Positionen befinden und über bestimmte Spielstile verfügen.

Ein besonderes Jose Mourinho Set mit „Link-Up Play“ ist ebenfalls erhältlich!

José Mourinho, der legendäre Trainer, der Inter Mailand in der Saison 2009/10 zum Triple führte, ist jetzt verfügbar! Er besitzt die Verbindungsfertigkeit „Diagonaler Langpass A“.

Zusätzlich wird ab Freitag, dem 15. August, das Set „Epic & Show Time: Diagonal Long Pass A“ erhältlich sein. Es beinhaltet Wesley Sneijder und Samuel Eto’o als epische Spieler, die die Voraussetzungen für Jose Mourinhos „Link-Up Play“-Move erfüllen.

Ambassador Editions und Packs für Anfänger sind jetzt erhältlich!!

Die Ambassador Editions mit Lionel Messi und Lamine Yamal, den Botschaftern von eFootball, ist jetzt erhältlich!

Neben leistungsstarken Spielern und Trainingsgegenständen enthält jedes Pack von den Spielern selbst ausgewählte Kartendesigns sowie Gegenstände zur individuellen Gestaltung ihrer Stadien.

Hole Dir die Ambassador Edition und erlebe die Spannung von eFootball!

Neue Gameplay- und Steuerungsfunktionen

Das neueste Update bietet zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, darunter realistischere Spielergeschwindigkeiten und -bewegungen, verbesserte Defensivsteuerung sowie Verbesserungen für Mobilgeräte, wie neue Standardsteuerungen und eine neue Funktion zum Abbrechen von Schüssen.

eFootball 2026 Season Trailer: