eFootball: Erstes Gameplay-Video erntet harte Kritik

Autor:, in / eFootball

Kürzlich wurde auf dem chinesischen YouTube-Kanal Great Games ein neues Gameplay-Video zu eFootball veröffentlicht. Zu sehen sind dabei über zehn Minuten Gameplay-Material aus einem Freundschaftsspiel zwischen Manchester United und Arsenal.

Sowohl in den Kommentaren auf YouTube als auch in sozialen Medien stieß das Video auf wenig Gegenliebe bei Fans der Fußballsimulationsserie. Vor allem die Kollisionsanimationen, Ballphysik, Spieler-Cursor, First Touch und grafische Elemente wie beispielsweise der Rasen bekamen ihr Fett weg.

Ob das von einem TV-Gerät abgefilmte Video überhaupt zur Veröffentlichung gedacht war und auf welchem Stand sich die abgebildete Version von eFootball befindet, ist unklar.

Während einige Kommentatoren den Verdacht äußerten, dass es sich bei dem gezeigten Material um die PS4-Version der Fußball-Simulation handeln könnte, deuten fehlende Ladezeiten und Übergänge vor Torabstößen, bei denen es sich um ein Next-Gen-Feature handeln soll, auf die Playstation 5-Version von eFootball hin.

eFootball erscheint am 30. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.