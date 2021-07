eFootball: Free-To-Play Fußballspiel setzt auf Unreal Engine

Konami verkündet eFootball, die brandneue Fußballsimulation von den Machern von PES und Winning Eleven. Als Free-To-Play-Titel, und komplett neu in der Unreal Engine entwickelt, wird eFootball weltweit zuerst im Herbst für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und PC Steam erscheinen. Versionen für iOS und Android folgen zeitnah.

Mit eFootball startet eine neue Marke für eine neue Generation von Konsolen und Spielern und löst damit Pro Evolution Soccer (PES) und Winning Eleven ab.

„Ausgehend von der starken Grundlage der Unreal Engine, die es uns ermöglichte, die Darstellung der Spieler massiv zu überarbeiten, haben wir eine Reihe von Modifikationen vorgenommen, um praktisch eine neue Engine für Fußballspiele zu erschaffen, die eFootball für die nächsten Jahre antreiben wird“, sagt Seitaro Kimura, eFootball Series Producer bei Konami Digital Entertainment. “Mit der zusätzlichen Leistung der Konsolen der neuen Generation und durch die enge Zusammenarbeit mit Elite-Fußballern liefert eFootball unser bisher spannendstes und realistischstes Gameplay. Wir werden im nächsten Monat konkrete Gameplay-Details bekannt geben.”

Dank der weiterentwickelten Engine konnten zudem die Animationen stark überarbeitet werden. Eine neue Technologie namens “Motion Matching” wandelt die große Bandbreite an Bewegungen der Spieler in eine Reihe von Animationen um und wählt die genaueste Version in Echtzeit aus. Das System bietet mehr als viermal so viele Animationen wie bisher, wodurch eine äußerst realistische Bewegung erzeugt wird. “Motion Matching” wird auf allen eFootball -Plattformen genutzt, einschließlich Last-Gen-Konsolen, PCs und Mobilgeräten.

Um sicherzustellen, dass eFootball eine Erfahrung ist, die jeder Spieler erleben kann, ist KONAMIs neues Fußballspiel Free-To-Play für Konsole, PC und mobile Endgeräte. Wichtig zu erwähnen ist, dass eFootball ein faires und ausbalanciertes Erlebnis für alle bieten wird. Mehr Details zum Gameplay und den Online-Modi werden Ende August bekannt gegeben.

Als ein digital-only-Titel wird KONAMI nach dem Launch im Herbst regelmäßig neue Inhalte und Spielmodi in eFootball hinzufügen. Lokale Spiele mit dem FC Barcelona, Juventus, FC Bayern München, Manchester United und anderen Vereinen werden zum Start kostenlos verfügbar sein. In der Zukunft werden bestimmte Spielmodi als optionaler DLC verkauft werden, um den Spielern die Option zu geben, sich ein Erlebnis nach ihren Interessen zusammenzustellen.

eFootball vereint zum ersten Mal die globale Fußballgemeinschaft und wird auf Konsole, PC und Mobilgeräten das gleiche, äußerst realistische E-Sport-Erlebnis bieten – einschließlich voller Crossplay-Unterstützung nach dem Launch. eFootball auf Mobilgeräten wird zu einem späteren Zeitpunkt im Detail vorgestellt.

Um direkt von Anfang an eine offene Kommunikation bieten zu können, hat KONAMI bereits die erste Roadmap für eFootball veröffentlicht, die Details zu den Launch-Inhalten und dem, was in den folgenden Monaten hinzukommen wird, präsentiert.

Anfang Herbst:

Brandneues Gameplay powered by Unreal Engine

Cross-Gen-Matchmaking (zum Beispiel PlayStation PlayStation 4 oder Xbox Series X/S vs. Xbox One)

PlayStation 4 oder Xbox Series X/S vs. Xbox One) Lokale Spiele mit FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United und weiteren Vereinen

Herbst:

Cross-Plattform-Matchmaking zwischen Konsolen und PC (zum Beispiel PlayStation 5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam , etc.)

Teamerstellungsmodus (Name TBC) verfügbar – eigenes Team aufbauen und Spieler verpflichten

Online-Ligen (Name TBC) starten – mit einer realen Mannschaft an einer globalen, kompetitiven Liga teilnehmen

“Match Pass”-System – Ingame-Gegenstände und Spieler verdienen durch das Spielen von eFootball

Winter:

Support für Mobile-Controller wird hinzugefügt

Vollständiges Cross-Plattform-Matchmaking auf allen verfügbaren Plattformen inklusive mobilen Endgeräten, insofern ein kompatibler Controller verwendet wird

E-Sport-Turniere für professionelle E-Sportler und Hobbyspieler starten

KONAMI hat die Ehre, Lionel Messi und Neymar Jr., zwei der größten Fußballer aller Zeiten, als globale Botschafter für eFootball verkünden zu können. Zusätzlich wurden Andrés Iniesta und Gerard Piqué als offizielle Berater eng in die Entwicklung des offensiven und defensiven Gameplays involviert.

Neue Ankündigungen zu weiteren Botschaftern für eFootball sowie Details zu Partnerklubs, Lizenzen und mehr werden in den kommenden Wochen vorgestellt.