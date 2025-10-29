Egging On: Gnadenlose Ei-Abenteuer startet bald im Xbox Game Pass

In Egging On begebt ihr euch als empfindliches Ei auf einen fordernden Aufstieg, der eure Geschicklichkeit und Geduld bis an die Grenzen bringt.
Inspiriert von den Spielen von Bennett Foddy, kombiniert dieser Titel präzise Steuerung mit herausforderndem Plattform-Gameplay.
Ihr müsst rollen, springen und das richtige Gleichgewicht zwischen Schwung und Timing finden, um in eurem himmelwärts gerichteten Abenteuer nicht zu zerbrechen. Jeder Fehler kann euch weit zurückwerfen, doch wer die Mechaniken meistert, entdeckt geheime Abkürzungen, stellt sich anspruchsvollen Hindernissen und schaltet neue Muscheln frei.
Egging On erscheint am 6. November 2025 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.
Witzig, hatte heute ein Eibrötchen vom Bäcker, das Ei hats auf jeden Fall nicht geschafft 😅
Wow, auf solche Luxusgüter verzichte ich mittlerweile.
Muss ik mir ma anschauen, bekommt man sicher ganz neue Ei-ndrücke 😅✌🏻 danke für die Info
Echt witziger Trailer mit der Musik🤣🤣🤣
Ja, das Spiel sieht echt nach einer Geduldsprobe aus. Könnte spaßig werden.
Schaut EI gentlich ganz spaßig aus.
Ja ist denn heut schon Weihnachten bzw. eher Ostern? Bei dem Release Date komme ich jetzt schon aus dem Tritt.
Das sieht lustig aus, aber bei solchen Geschicklichkeitsspielen habe ich am Ende nur Frust als Spaß.
Sieht lustig aber auch frustrierend aus, würde sagen dank GamePass EInfach mal ausprobieren 🙂
Auf was für Ideen manche kommen,sehr EInfallsreich 😀
Haha, was für ein Titel 😂😂.