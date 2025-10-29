Egging On: Gnadenlose Ei-Abenteuer startet bald im Xbox Game Pass

Ein zerbrechliches Ei, endlose Höhen und die ultimative Geduldsprobe erwarten euch ab dem 6. November 2025 im Xbox Game Pass!

In Egging On begebt ihr euch als empfindliches Ei auf einen fordernden Aufstieg, der eure Geschicklichkeit und Geduld bis an die Grenzen bringt.

Inspiriert von den Spielen von Bennett Foddy, kombiniert dieser Titel präzise Steuerung mit herausforderndem Plattform-Gameplay.

Ihr müsst rollen, springen und das richtige Gleichgewicht zwischen Schwung und Timing finden, um in eurem himmelwärts gerichteten Abenteuer nicht zu zerbrechen. Jeder Fehler kann euch weit zurückwerfen, doch wer die Mechaniken meistert, entdeckt geheime Abkürzungen, stellt sich anspruchsvollen Hindernissen und schaltet neue Muscheln frei.

Egging On erscheint am 6. November 2025 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.



