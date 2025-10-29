Egging On: Gnadenlose Ei-Abenteuer startet bald im Xbox Game Pass

10 Autor: , in News / Egging On
Image: Alibi Games

Ein zerbrechliches Ei, endlose Höhen und die ultimative Geduldsprobe erwarten euch ab dem 6. November 2025 im Xbox Game Pass!

In Egging On begebt ihr euch als empfindliches Ei auf einen fordernden Aufstieg, der eure Geschicklichkeit und Geduld bis an die Grenzen bringt.

Inspiriert von den Spielen von Bennett Foddy, kombiniert dieser Titel präzise Steuerung mit herausforderndem Plattform-Gameplay.

Ihr müsst rollen, springen und das richtige Gleichgewicht zwischen Schwung und Timing finden, um in eurem himmelwärts gerichteten Abenteuer nicht zu zerbrechen. Jeder Fehler kann euch weit zurückwerfen, doch wer die Mechaniken meistert, entdeckt geheime Abkürzungen, stellt sich anspruchsvollen Hindernissen und schaltet neue Muscheln frei.

Egging On erscheint am 6. November 2025 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar.


  1. de Maja 305635 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.10.2025 - 11:07 Uhr

    Witzig, hatte heute ein Eibrötchen vom Bäcker, das Ei hats auf jeden Fall nicht geschafft 😅

  2. Rotten 75245 XP Tastenakrobat Level 3 | 29.10.2025 - 11:37 Uhr

    Muss ik mir ma anschauen, bekommt man sicher ganz neue Ei-ndrücke 😅✌🏻 danke für die Info

  3. Robilein 1173550 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.10.2025 - 11:40 Uhr

    Echt witziger Trailer mit der Musik🤣🤣🤣

    Ja, das Spiel sieht echt nach einer Geduldsprobe aus. Könnte spaßig werden.

  5. Kenty 227030 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.10.2025 - 12:20 Uhr

    Ja ist denn heut schon Weihnachten bzw. eher Ostern? Bei dem Release Date komme ich jetzt schon aus dem Tritt.

  6. Katanameister 232500 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.10.2025 - 12:36 Uhr

    Das sieht lustig aus, aber bei solchen Geschicklichkeitsspielen habe ich am Ende nur Frust als Spaß.

  7. Chris0071234 43210 XP Hooligan Schubser | 29.10.2025 - 13:53 Uhr

    Sieht lustig aber auch frustrierend aus, würde sagen dank GamePass EInfach mal ausprobieren 🙂

