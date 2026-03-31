Eidos Montreal: Belegschaft wird drastisch reduziert

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Eidos Montreal gibt die drastische Reduzierung seiner Belegschaft sowie den Abgang von Studioleiter David Anfossi bekannt.

Via LinkedIn-Post gibt Eidos Monteral die drastische Reduzierung seiner Belegschaft bekannt. Insgesamt verlieren 124 angestellte des kanadischen Entwicklerstudios ihren Job, wozu auch Studioleiter David Anfossi gehört.

Als Gründe nennt man sich wandelnde Projektanforderungen und deren Auswirkungen auf Produktions- und Supportteams. Wer Anfossis Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt:

„Der Personalabbau, von dem 124 Mitarbeiter betroffen sind, ist auf veränderte Projektanforderungen zurückzuführen und wirkt sich auf die Produktions- und Support-Teams aus. Heute ist ein schwieriger Tag für unser Studio, der die Notwendigkeit widerspiegelt, uns anzupassen und unsere Kräfte dort zu bündeln, wo Eidos Montréal am effektivsten sein kann.“

„Wir sind den betroffenen Teammitgliedern zutiefst dankbar; diese Entscheidung steht in keinem Zusammenhang mit ihrem Talent, ihrem Engagement oder ihrer Leistung. Die betroffenen Mitarbeiter mit Sorgfalt und Respekt zu unterstützen, bleibt unsere Priorität, während wir gleichzeitig die Kontinuität für die Teams in der Zukunft sicherstellen.“

„Außerdem trennen sich David Anfossi und Eidos Montréal nach vielen Jahren als Studioleiter. Wir danken David für seine Beiträge und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Ein Übergangsplan ist in Arbeit, und weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald die neue Führung feststeht.“

Quelle
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22 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 88540 XP Untouchable Star 4 | 31.03.2026 - 11:10 Uhr

    Ist ja der Trend momentan . Auch wenn es traurig für die Leute ist , ihren Job zu verlieren.

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  3. Peter Quill 84030 XP Untouchable Star 2 | 31.03.2026 - 12:22 Uhr

    Schade 😪
    Vor allem mit Guardians of the galaxy habe sie zuletzt ein sehr gutes Spiel geliefert.

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  4. Mech77 96175 XP Posting Machine Level 3 | 31.03.2026 - 12:51 Uhr

    Das hört sich aber für das Traditionsstudio gar nicht gut an…

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