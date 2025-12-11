Eidos Montreal: Geheime Streichliste geleakt: Rund ein halbes Dutzend Projekte abgesägt

Eidos Montreal in der Krise: Bericht enthüllt mehrere eingestampfte Spiele – darunter Deus Ex und Legacy of Kain und vieles mehr!

Ein neuer Insider-Bericht gibt angeblich Aufschluss über die Vielzahl eingestellter Projekte bei Eidos Montreal und klärt Missverständnisse über die interne Struktur des Studios.

Laut Insider-Informationen wurden in den vergangenen Jahren deutlich weniger Projekte gestrichen als zuvor angenommen.

Während zunächst von bis zu zehn abgesagten Spielen die Rede war, soll die tatsächliche Zahl bei etwa einem halben Dutzend liegen. Diese internen Entscheidungen betreffen sowohl eigene Entwicklungen als auch unterstützende Arbeiten für andere Studios, da Eidos Montreal sämtliche Projekte mit dem internen P-Codex bezeichnet.

Zu den eingestellten Titeln gehören ein geplanter Deus-Ex-Ableger sowie ein Reboot der Legacy-of-Kain-Reihe, das als Dark-Fantasy-ARPG auf Basis einer bekannten Vampir-Marke entstehen sollte.

Ein weiteres verworfenes Projekt basierte auf Der Herr der Ringe und befand sich angeblich in einer sehr frühen Phase. Dieses Spiel sollte ein erzählorientiertes Karten-Game im Stil von Telltale werden und auf den Zugriff des Embracer-Konzerns auf die Marke aufbauen.

Aktuell arbeitet das Studio allem Anschein nach an P22, wobei ein wichtiger Entwicklungsfokus auf einem großen Open-World-Third-Person-Action-Adventure liegt.

Das Projekt wird von einem Team geleitet, das zuvor an Shadow of the Tomb Raider beteiligt war. Laut den vorliegenden Informationen befindet sich dieser Titel kurz vor der Beta-Phase und soll im kommenden Jahr erscheinen.

Die jüngsten Entlassungen bei Eidos Montreal sollen direkt mit dem Projekt P11 zusammenhängen, bei dem die Konzeptionsphase abgeschlossen ist und der Übergang in die finale Entwicklungsphase bevorsteht.

Die neuen Informationen verdeutlichen, dass einige der nun bekannten gecancelten Titel bereits vor Jahren eingestellt wurden und nicht direkt mit den aktuellen Umstrukturierungen zusammenhängen.

Trotzdem zeigt sich, wie stark die Entwicklungslandschaft des Studios im Zuge der Veränderungen innerhalb der Embracer Group und deren strategischen Neuausrichtung beeinflusst wurde.