Eidos Montreal: Hinweise auf neues Deus Ex mit Koop-Modus

Im November letzten Jahres berichtete Videospiel-Journalist Jason Schreier von mehreren unangekündigten Eidos Montreal-Projekten, zu denen auch ein neuer Deus Ex-Ableger gehören soll.

Eine neue Stellenausschreibung deutet jetzt einige Details zum nächsten Teil der beliebten Stealth-Reihe an. So ist das kanadische Studio auf der Suche nach einem Senior Game Designer mit Kenntnissen der Unreal Engine 5 und Erfahrung mit Arbeiten an Koop-Spielen.

Somit scheint Eidos Montreal, wie schon viele andere Entwicklerstudios zuvor, einen Wechsel auf die Unreal Engine 5 zu vollziehen. Ein möglicher Koop-Modus würde der Deus Ex-Marke, die sich bisher auf Einzelspielererlebnisse fokussierte, ein neues Element hinzufügen.

Des Weiteren werden in der Stellenausschreibung aus früheren Deus Ex-Ablegern bekannte Elemente, wie Level-Aufstieg-Mechaniken, Fertigkeits-Progression, Crafting und Upgrades erwähnt.