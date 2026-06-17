Eidos Montreal: Langjähriger Marketing-Chef kündigt Abschied an

Nach mehr als zwölf Jahren bei Eidos-Montréal hat Marketing Director Rodney Lelu seinen Abschied vom Studio bekannt gegeben.

In einem Beitrag auf LinkedIn blickte Lelu auf seine langjährige Karriere beim Entwickler zurück. Er kam 2013 als Brand Manager zu Eidos-Montréal und stieg im Laufe der Jahre bis zum Senior Marketing Director auf. In dieser Position leitete er Teams mit zehn bis fünfzehn Mitarbeitern und war an mehreren der größten Projekte des Studios beteiligt.

Zu den bekanntesten Spielen, die während seiner Zeit begleitet wurden, zählen Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Deus Ex: Mankind Divided und Thief. Besonders hob Lelu die enge Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams hervor, die seiner Ansicht nach stets ein offenes Ohr für das Feedback der Spieler hatten.

Einen wichtigen Meilenstein sieht er zudem im Ausbau der Marketingabteilung. Aus einem kleinen Team entwickelte sich über die Jahre eine eigenständige Abteilung mit Schwerpunkten in den Bereichen Brand Management, Social Media, Influencer Marketing, Performance Marketing sowie Partnerschaften und Lizenzgeschäfte.

Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt außerdem die Mitwirkung beim Aufbau von Eidos-Montréal als eigenständigem digitalen Publisher für den eigenen Spielekatalog. Dieses Projekt wurde laut Lelu innerhalb von weniger als sechs Monaten umgesetzt.

Darüber hinaus betonte er die Bedeutung von Playtests und Nutzerforschung, die zunehmend Einfluss auf kreative und kommerzielle Entscheidungen innerhalb des Studios genommen hätten.

Wohin es Rodney Lelu als Nächstes verschlägt, ist noch nicht endgültig bekannt. In seinem LinkedIn-Beitrag erklärte er jedoch, dass er eine neue Führungsposition im Marketing anstrebt, in der strategische Arbeit und handwerkliche Marketingkompetenz gleichermaßen gefragt sind. Die Spielebranche bezeichnete er dabei weiterhin als seine berufliche Heimat, zeigte sich aber offen für neue Möglichkeiten und Herausforderungen.