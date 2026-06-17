Eidos Montreal: Langjähriger Marketing-Chef kündigt Abschied an

5 Autor: , in News / Eidos Montreal
Übersicht
Image: unbekannt

Eidos-Montréal verliert Marketing Director Rodney Lelu nach mehr als zwölf Jahren.

Nach mehr als zwölf Jahren bei Eidos-Montréal hat Marketing Director Rodney Lelu seinen Abschied vom Studio bekannt gegeben.

In einem Beitrag auf LinkedIn blickte Lelu auf seine langjährige Karriere beim Entwickler zurück. Er kam 2013 als Brand Manager zu Eidos-Montréal und stieg im Laufe der Jahre bis zum Senior Marketing Director auf. In dieser Position leitete er Teams mit zehn bis fünfzehn Mitarbeitern und war an mehreren der größten Projekte des Studios beteiligt.

Zu den bekanntesten Spielen, die während seiner Zeit begleitet wurden, zählen Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Deus Ex: Mankind Divided und Thief. Besonders hob Lelu die enge Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams hervor, die seiner Ansicht nach stets ein offenes Ohr für das Feedback der Spieler hatten.

Einen wichtigen Meilenstein sieht er zudem im Ausbau der Marketingabteilung. Aus einem kleinen Team entwickelte sich über die Jahre eine eigenständige Abteilung mit Schwerpunkten in den Bereichen Brand Management, Social Media, Influencer Marketing, Performance Marketing sowie Partnerschaften und Lizenzgeschäfte.

Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt außerdem die Mitwirkung beim Aufbau von Eidos-Montréal als eigenständigem digitalen Publisher für den eigenen Spielekatalog. Dieses Projekt wurde laut Lelu innerhalb von weniger als sechs Monaten umgesetzt.

Darüber hinaus betonte er die Bedeutung von Playtests und Nutzerforschung, die zunehmend Einfluss auf kreative und kommerzielle Entscheidungen innerhalb des Studios genommen hätten.

Wohin es Rodney Lelu als Nächstes verschlägt, ist noch nicht endgültig bekannt. In seinem LinkedIn-Beitrag erklärte er jedoch, dass er eine neue Führungsposition im Marketing anstrebt, in der strategische Arbeit und handwerkliche Marketingkompetenz gleichermaßen gefragt sind. Die Spielebranche bezeichnete er dabei weiterhin als seine berufliche Heimat, zeigte sich aber offen für neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Eidos Montreal

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Eisbaer2405 60975 XP Stomper | 17.06.2026 - 12:53 Uhr

    Marketing war schon gut. Leider gabs in den letzten Jahren nicht sonderlich viel zu tun.

    0
    • Katanameister 469930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 12:56 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Das Studio scheint zuletzt wohl eher in unterstützender Form tätig gewesen zu sein, das letzte Spiel war Guardian of the Galaxy aus dem Jahr 2021.

      0
    • Eisbaer2405 60975 XP Stomper | 17.06.2026 - 13:44 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich verstehe auch nicht, warum da nicht kommt. Die Spiele waren alle oberste Liga. Besonders Deus Ex, spiele ich noch sehr gerne.

      0
  3. Teddofryo 130545 XP Elite-at-Arms Bronze | 17.06.2026 - 13:42 Uhr

    Deus Ex: Mankind divided war für mich richtig geil. Von Guardians war ich sehr enttäuscht, Tomb Raider war auch gut.

    0

Hinterlasse eine Antwort