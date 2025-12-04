Eidos Montreal: Legacy of Kain Reboot war in Entwicklung – Bericht

Eidos Montreal hatte ein ambitioniertes Projekt in Arbeit, das für viel Aufmerksamkeit gesorgt hätte: ein Reboot der „Legacy of Kain“-Reihe. Es wurde aber schon vor Jahren eingestellt.
Nach den jüngsten Entlassungen im Studio haben ehemalige Mitarbeiter über ein Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel gesprochen, das stark auf Nahkampf und Parkour-Mechaniken setzte. Ziel war es, eine etablierte Vampir-Marke neu zu beleben und mit moderner Spielmechanik zu verbinden. Laut Insider Gaming handelts es sich um das Legacy of Kain Reboot.
Das als „Soft Reboot“ beschriebene Spiel wurde nur ein Jahr lang entwickelt. Und obwohl es vielversprechend lief und es erste Gameplay-Elemente gab, wurde es nach der Übernahme durch Embracer wieder an Crystal Dynamics zurückgegeben.
Eidos Montreal wird gezwungenermaßen mehr und mehr zu einem Outsourcing-Studio, welches an Spielen wie Grounded 2 und Fable 4 arbeitet. Laut dem Bericht sollte das Studio auch an Kojimas Overdose mitwirken. Doch der notwendige Umzug einiger Mitglieder nach Japan wurde abgelehnt, sodass es dazu nicht kam.
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird wohl die beste Entscheidung gewesen sein. Hoffentlich kehrt 2026 endlich mal etwas Ruhe in die Gamesbranche ein.
Kenne das Spiel nur vom Namen…sagt mir nicht wirklich was. Mit was kann man das vergleichen?
Es ist ein action adventure richtung Tomb raider,rätsel einlagen mit kämpfe vermischt mit einer guten Story.
Oh, dann muss ich mir mal das Gameplay etwas anschauen…sowas ist immer gut. DANKE!👍
Hmm vielleicht ein remake vom ersten teil mal machen.Gi t bestimmt viele die die alten Teile nicht gedüielt haben.
ich fand das Spiel damals echt cool, ein neuer Teil wäre aber besser als ein Remake, da viele Mechaniken einfach veraltet sind. Aber das Setting selber ist mega cool