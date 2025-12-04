Eidos Montreal: Legacy of Kain Reboot war in Entwicklung – Bericht

An einem Reboot von Legacy of Kain soll Eidos Montreal laut einem Bericht gearbeitet haben.

Eidos Montreal hatte ein ambitioniertes Projekt in Arbeit, das für viel Aufmerksamkeit gesorgt hätte: ein Reboot der „Legacy of Kain“-Reihe. Es wurde aber schon vor Jahren eingestellt.

Nach den jüngsten Entlassungen im Studio haben ehemalige Mitarbeiter über ein Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel gesprochen, das stark auf Nahkampf und Parkour-Mechaniken setzte. Ziel war es, eine etablierte Vampir-Marke neu zu beleben und mit moderner Spielmechanik zu verbinden. Laut Insider Gaming handelts es sich um das Legacy of Kain Reboot.

Das als „Soft Reboot“ beschriebene Spiel wurde nur ein Jahr lang entwickelt. Und obwohl es vielversprechend lief und es erste Gameplay-Elemente gab, wurde es nach der Übernahme durch Embracer wieder an Crystal Dynamics zurückgegeben.

Eidos Montreal wird gezwungenermaßen mehr und mehr zu einem Outsourcing-Studio, welches an Spielen wie Grounded 2 und Fable 4 arbeitet. Laut dem Bericht sollte das Studio auch an Kojimas Overdose mitwirken. Doch der notwendige Umzug einiger Mitglieder nach Japan wurde abgelehnt, sodass es dazu nicht kam.