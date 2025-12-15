Eidos Montreal: Neues Alien-Spiel angeblich in Entwicklung

Ein Alien-Survival-Horrorspiel soll angeblich beim Studio Eidos Montreal in Arbeit sein.

An einem Spiel mit Alien-Lizenz arbeitet angeblich Eidos Montreal. Laut einem Bericht hat sich das Einzelspieler-Arcade-Survival-Horrorspiel schon seit mindestens 2020 in der Entwicklung befunden.

Einem früheren Bericht aus 2022 nach soll es bei Grasshopper Manufacture in Entwicklung gewesen sein, ehe es mehrfach das Studio und den Projektnamen gewechselt hat. Zwischenzeitlich glaubt man, das Projekt sei eingestellt worden.

Aktuellen Dokumenten sollen belegen, dass Eidos Montreal jetzt an dem Spiel arbeitet.

Spieler müssen laut Einzelheiten zum Gameplay auf einer verfallenden Raumstation ums Überleben kämpfen und dabei sowohl Xenomorphs als auch Spezialeinheiten entkommen.

Das Projekt wird aktuell als „Shadow of the Tomb Raider mit Xenomorphs“ beschrieben und setzt auf eine Mischung aus Kämpfen, Plattforming und Rätseln, bei denen Stealth, Ressourcenmanagement und Problemlösung im Vordergrund stehen.

Die Gegner sollen dank adaptiver KI auf die Taktiken der Spieler reagieren.

Zu den Figuren gehören die Ingenieurin Aubrey, die über Werkzeuge wie Greifhaken und Magnetstiefel verfügt, der Antagonist Ryuzo sowie Ripley 8, deren mögliche Rückkehr von Sigourney Weaver für das Spiel intern erhofft wird.

Der Release ist für 2028 auf allen großen Plattformen vorgesehen, wobei sich die Details aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums noch ändern können.

Von offizieller Seite wurden bisher keine Angaben über das angebliche Alien-Spiel gemacht.